Coronavirus : Les professionnels marocains du tourisme dans le ‘‘Wait and See’’ !

La grande famille du secteur touristique national est à Marrakech. En cette matinée hivernale du samedi 1 février, (malheureusement bien ensoleillé !), les différents intervenants dans le secteur sont venus, dans le cadre d’une rencontre tenue par la CNT, débattre du bilan 2019 et du plan d’action 2020.

Sur ce registre, les membres de la CNT se veulent rassurants. Le secteur en 2019 n’a pas déçu. Et pour 2020, un plan d’action se voulant ambitieux retrace une feuille de route à même pérenniser les acquis.

Ainsi, à fin 2109, le Maroc a enregistré quelques 12,9 millions de touristes, en augmentation de plus de 5,2% par rapport à 2018. Et sur les 5 dernières années, l’industrie touristique marocaine a enregistré un taux de croissance moyen de 6% contre 4% à l’échelon mondial.

Pour M. Abdellatif Kabbaj, Président de la CNT, les principaux chantiers que la CNT a inscrits dans ses priorités tournent autour du digital où les NTIC ne sont plus un luxe.

Tous les acteurs doivent s’y mettre car la recherche d’informations, la comparaison, l’évaluation de l’expérience, la recommandation, le choix et l’acte d’achat du touriste…,tout se fait au bout de quelques clics, explique-t-il.

Et de poursuivre que le développement du Capital Humain et la Formation est important pour la compétitivité, pour la promotion de l’emploi et l’entreprenariat.

La fiscalité est un élément fondamental de la compétitivité et de la rentabilité d’une destination : ‘‘ Nous avons travaillé avec nos amis de la CGEM et nos experts pour proposer des ajustements en matière de fiscalité, à la hauteur des ambitions du secteur du tourisme, et surtout en cohérence avec le rôle économique et social qu’il doit jouer dans notre pays’’.

Pour ce qui est du tourisme interne, qui représente 30 % des nuitées dans les établissements classés, la CNT souhaite le passer à 40% à l’instar des grandes destinations mondiales.

L’impact toutefois du Coronavirus sur l’activité touristique nationale n’est pas passé inaperçu. Bien au contraire !

En effet, face à cette épidémie, les professionnels membres de la CNT préfèrent optimiser. Le marché chinois représente au Maroc 150 000 touristes chinois en 2019.

Néanmoins, depuis un mois, la CNT a constaté un arrêt d’arrivée de touristes en provenance de la Chine : ‘‘ Le secteur vivra deux ou trois mois difficiles qu’il faut gérer’’, souligne M.Kebbaj pour qui il est prévu que le secteur enregistre la perte de quelques 28 000 touristes chinois le premier mois et 20 000 pour le second.

La CNT prévoit un retour à la normale à partir du mois de mars : ‘‘Nous sommes en contact avec le ministère de tutelle pour nous aider et il faut aussi que l’ONMT se mobilise avec nous pour dépasser cette étape’’.

Pour le moment, les dégâts ne sont toujours pas aussi conséquents, mais il est nécessaire d’amorcer la crise.

Pour rappel, et en croire la CNT, Chefchaouen et Ouarzazate sont les deux principales destinations prisées par les touristes chinois qui risquent d’être le plus impactées .

Hassan Zaatit

Encadré :

Le tourisme au Maroc

750.000 emplois directs et plus de 2,5 Millions indirects

7% du PIB

80 MMDH de recettes

29% des exportations de services

Encadré :

L’industrie touristique dans le monde

1,4 Milliard de voyageurs pour l’année en cours

10% du PIB mondial

1 emploi sur 10

Et 30% des exportations de services et un potentiel de croissance de 400 millions de voyageurs pour les 10 prochaines années.

C’est le seul secteur économique qui ne cesse de croitre depuis 70 ans.