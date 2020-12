Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– Premier cas en France du variant apparu au Royaume-Uni

Un premier cas de contamination par le variant du virus du Covid_19 apparu au Royaume-Uni a été détecté vendredi en France, à Tours (centre), a annoncé le ministère de la Santé. Il s’agit d’un Français résidant au Royaume-Uni, qui est asymptomatique et a été isolée à son domicile, selon le communiqué. Un cas similaire a été signalé en Allemagne, et un autre au Liban au cours des derniers jours.

– Le pape appelle aux « vaccins pour tous »

Le pape François a insisté vendredi dans son traditionnel message du jour de Noël sur « le besoin de fraternité » en cette période de pandémie, en plaidant avec force pour des vaccins « accessibles à tous ».

– Plus de 1.000 militaires britanniques déployés pour le dépistage

Plus de 4.500 poids lourds bloqués autour du port anglais de Douvres ont pu quitter le Royaume-Uni depuis mercredi grâce à une opération de dépistage massive au Covid-19 impliquant plus de mille militaires, ont annoncé vendredi les autorités britanniques.

– « Vous n’êtes pas seuls », assure Elizabeth II aux Britanniques

La reine Elizabeth II s’est employée vendredi, lors de son allocution de Noël, à insuffler de l’espoir, présent « même dans les nuits les plus sombres », aux Britanniques, durement frappés par la pandémie.

– Test PCR obligatoire pour voyager à Cuba

Les voyageurs souhaitant se rendre à Cuba vont devoir à partir du 10 janvier présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, a annoncé vendredi le journal officiel Granma.

– … et aux Etats-Unis pour les voyageurs du Royaume-Uni

Tous les voyageurs à bord de vols en provenance du Royaume-Uni seront obligés à partir de lundi de présenter un test du Covid-19 négatif de moins de 72 heures pour être admis aux Etats-Unis.

La détection de la nouvelle souche a amené depuis dimanche une cinquantaine de pays à suspendre ou restreindre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni.

– Variante sud-africaine

Rien ne prouve que la nouvelle souche du coronavirus identifiée en Afrique du Sud soit plus dangereuse ou contagieuse que sa cousine britannique, a estimé le gouvernement sud-africain.

Londres a annoncé mercredi des restrictions de voyages entre les deux pays, estimant la souche sud-africaine « hautement préoccupante » car « plus contagieuse ».

– Plus de 20.000 nouveaux cas en France

La France a officiellement enregistré 20.262 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un chiffre élevé qui s’explique en partie par l’envolée des tests réalisés par les Français avant les retrouvailles familiales pour les fêtes.

– Mort du principal opposant au Mali

Le principal opposant malien, Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant six mois par des jihadistes, est décédé vendredi du coronavirus en France à l’âge de 71 ans. Il avait été libéré en octobre, en même temps que la Française Sophie Pétronin et deux Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes jihadistes.

– Plus de 1,74 million de morts –

La pandémie a fait au moins 1,74 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 79,3 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués, dont plus de 25 millions en Europe, zone la plus touchée dans le monde.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 330.252 morts, suivis par le Brésil (190.488), l’Inde (147.092), le Mexique (121.172) et l’Italie (70.900).

