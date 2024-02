Le secteur du jeu vidéo, désigné comme le 10ème art en France depuis 2006, connaît une expansion rapide, mêlant développeurs indépendants, multinationales et joueurs professionnels. Avec un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros, l’industrie française du jeu vidéo se positionne parmi les plus dynamiques en Europe et dans le monde. En tant que troisième producteur européen, la filière compte sur un écosystème actif de 575 studios, éditeurs, distributeurs, créant ainsi 11 900 emplois.

Alors que le Maroc s’engage dans le développement du gaming, l’Institut français du Maroc s’est associé à la Moroccan Gamer Community pour accueillir la Global Game Jam du 26 au 28 janvier 2024. Cette compétition mondiale réunit des passionnés du jeu vidéo pour créer des jeux en un temps limité, stimulant la créativité et favorisant l’apprentissage.

Dans le prolongement de cet esprit collaboratif, l’Institut français de Casablanca organise « Pointer Cliquer Play », un événement dédié au jeu vidéo les 9 et 10 février 2024. Au programme, des ateliers, tables rondes, panels et conférences animés par des figures emblématiques de l’industrie en France et au Maroc. L’événement vise à rendre le jeu vidéo plus accessible, avec un volet business favorisant les rencontres professionnelles entre acteurs français et marocains.

De nombreuses personnalités telles que Vanessa Chicout, vice-présidente de l’association Afrogameuses, et Lahsen El Bouhali, directeur de l’école 1337, Désiré Koussawo Président de France ESport seront présentes. Cet événement sert de plateforme pour les échanges, le partage d’expertise et le développement de partenariats transfrontaliers dans le domaine du jeu vidéo, explique l’IF.

