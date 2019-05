PARTAGER Coopération financière: M. Benchaaboun s’entretient avec le vice-président des opérations de la BAD

La coopération financière entre le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, et le Vice-président du Développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services du Groupe de la BAD, Khaled Sherif. Se félicitant de la qualité des relations de coopération entre le Maroc et la BAD, M. Benchaaboun a souligné que cette institution apporte son appui à la dynamique de développement économique et social du Maroc à travers sa contribution au financement des grands programmes de réformes et des projets d’investissement couvrant plusieurs secteurs dont notamment, les transports, l’eau et l’assainissement, l’électricité, la finances, l’agriculture, l’éducation et la santé.

De son côté, M. Sherif, qui effectue une visite officielle au Maroc, a mis l’accent sur le partenariat exemplaire entre le Maroc et la BAD et a fait part de l’engagement de cette institution à accompagner les efforts de développement économique et social du Royaume et la modernisation de son économie, relève un communiqué du ministère. Cette entrevue a été également l’occasion pour les deux responsables de discuter du processus de l’augmentation générale du capital de cette institution qui devrait permettre à la BAD de disposer de plus de ressources lui permettant d’accompagner les pays africains pour la réalisation des Objectifs de développement durables, poursuit la même source. À l’issue de cette entrevue, M. Benchaaboun et M. Sherif ont réaffirmé leur volonté de développer davantage les relations de coopération entre la BAD et le Maroc.

LNT avec CdP