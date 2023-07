Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République Populaire de Chine ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour le renforcement la coopération agricole. Paraphé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki et le ministre de l’Agriculture et des Affaires Rurales de la Chine, Tang Renjian, ce MoU vise à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et un développement commun des deux parties dans le domaine de l’agriculture, à renforcer la sécurité alimentaire et à contribuer au développement économique et au bien-être des populations des deux pays. Les domaines de coopération portent notamment sur la pêche, l’aquaculture, la technologie de transformation des produits de la mer, l’agriculture biologique, ainsi que la technologie de transformation, de stockage et de transport des fruits et légumes. Ils concernent également l’investissement et le commerce agricole, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines, le savoir-faire, la technologie et système d’innovation sur l’agriculture moderne, le conseil agricole, la numérisation et innovation agricole, en plus des techniques d’irrigation et de gestion de l’eau, ainsi que la recherche agronomique.

S’exprimant à cette occasion, M.Sadiki a indiqué dans une déclaration à la presse que ce MoU permettra de renforcer la coopération agricole entre les deux pays, notamment dans l’agriculture et la pêche maritime, ajoutant qu’il concerne plusieurs domaines importants, comme l’aquaculture et les techniques d’irrigation et de gestion de l’eau.

A cet égard, le ministre a souligné que la Chine a réalisé des progrès importants dans ce domaine, notant que le Maroc bénéficiera à travers ce MoU de l’expérience et de l’innovation chinoises en la matière. Il a, en outre, relevé que le mémorandum d’entente signé constitue la concrétisation d’une collaboration instaurée entre les deux pays, depuis la visite de SM le Roi Mohammed VI à la Chine.

Pour sa part, M.Renjian a fait savoir que la coopération agricole avec le Maroc serait fructueuse à tous les niveaux, eu égard les similarités et les complémentarités des secteurs agricoles des deux pays. Le ministre chinois a également assuré que le MoU permettre d’identifier des axes prioritaires sur lesquels les deux parties se focaliseront pour obtenir de meilleurs résultats, notant qu’il s’agit de sa première visite à un pays arabe et africain depuis sa prise de fonction.

LNT avec MAP

