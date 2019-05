PARTAGER Contrôle des prix pendant le Ramadan: Les autorités restent mobilisées, assure El Otmani

Toutes les parties concernées par le suivi et le contrôle des marchés restent mobilisées et prennent au sérieux la situation des marchés et des prix durant le mois sacré de Ramadan, a assuré, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Le chef du gouvernement a affirmé, à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, que toutes les parties compétentes suivent de près la situation des marchés et des prix, ainsi que l’état d’approvisionnement des marchés en produits de base. Le ministère de l’Intérieur avait remis en service, depuis trois jours, le numéro vert 5757 dédié à la réception des réclamations et observations des consommateurs concernant toute anomalie constatée sur les marchés, a rappelé M. El Otmani, ajoutant que la commission centrale et les commissions provinciales de contrôle et de suivi assurent une veille pour détecter toute irrégularité et intervenir en cas de nécessité.

Le numéro vert demeure un outil efficace et efficient dans le contrôle car il permet d’informer directement les comités de contrôle centraux et provinciaux pour intervenir, sans sous-estimer les autres mécanismes de contrôle traditionnels, a souligné le Chef du Gouvernement.

Selon l’évaluation préliminaire, les prix dans les marchés durant le mois de Ramadan sont généralement stables, à l’exception du prix des oignons qui a connu une augmentation, avant de revenir à sa situation quasi-normale, a-t-il relevé.

Dans ce sens, M. El Otmani a indiqué qu’il suit personnellement les plaintes des citoyens qu’il a reçu directement, incitant les citoyens à utiliser la ligne téléphonique pour dénoncer tous les dysfonctionnements.

Sans une coopération entre l’administration et le citoyen, il sera difficile de déterminer l’origine des dysfonctionnements et assurer leur suivi afin de permettre aux parties concernées d’intervenir au bon moment, le rôle du citoyen est fondamental, a-t-il insisté.

LNT avec MAP