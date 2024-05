Au sein de son siège à Ain Sebaâ, Saint Gobain a célébré en ce début de semaine ses 25 ans d’activités au Maroc. Dans son allocution, le CEO de Saint-Gobain Maroc, Gilles Abensour, a préféré commencer par exposer le parcours et les ambitions du Groupe pour l’avenir. D’après lui, cette période est synonyme de 25 ans d’innovation et d’évolution des modes constructifs au Maroc avec 9 unités industrielles, 4 centres de formation, 1 showroom bâtiment des métiers de la construction notamment sur les solutions de revêtement façade, plaque de plâtre, pose de carrelage, imperméabilisation, isolation et chimie du bâtiment ainsi qu’une forte présence sur le marché du vitrage automobile et des abrasifs.

Et de poursuivre que les 25 ans de participation au développement en régions, via les implantations industrielles de Meknès, Kenitra, Dar Bouazza, Safi, et plus récemment d’Agadir, et d’engagement humain et la création de plus de 1 000 emplois.

Dans le même ordre d’idées, il a indiqué qu’un investissement dans la décarbonation avec un objectif de 80% d’électricité verte d’ici à 2030 et des projets ambitieux d’économie circulaire notamment concernant le recyclage des matières telles que le Calcin ou le Gypse.

Pour rappel, en 1999, le Groupe investit dans une première usine d’abrasif à Meknès pour les marques Norton et Atlas, suivra l’implantation d’une usine de production de verre automobile à Kenitra en 2012, puis la production des gammes Weber au Maroc en 2015, la création d’une joint-venture avec le groupe Lafarge Placo en 2016 et la mise en place du « Campus Saint-Gobain » à Ain Sebaâ en 2020.

Les marques des métiers de la construction de Saint-Gobain comme Saint-Gobain Glass, Placo®, Isover, PAM, Weber, Chryso ou encore OneBond et que nous déployons et distribuons auprès de tout l’écosystème de la construction, font parties intégrantes des solutions prescrites et utilisées pour des réalisations emblématiques. Notre mission au Maroc est d’être le leader de la construction durable en contribuant à l’amélioration des modes constructifs, dans le respect de la réglementation marocaine, afin d’apporter confort, bien-être et économie d’énergie aux habitants des bâtiments.

En 2023, le Groupe a ouvert deux usines Weber, à Agadir et à Meknès et a annoncé l’acquisition de Chryso-Aptex dans la chimie de la construction. Notre croissance dans le Royaume accompagne celle du secteur de la construction et des infrastructures. Pour soutenir cette évolution, Saint-Gobain Maroc a lancé en 2021 une Académie de formation dédiée aux métiers et aux solutions du bâtiment. Un service accessible gratuitement à l’ensemble des professionnels du bâtiments, opérateurs, architectes, promoteurs, bureaux d’études, etc. L’Académie est composée de 4 centres de formation et plus de 11 000 professionnels ont déjà été formés depuis sa création. Des formations sur les chantiers à travers le Maroc sont aussi organisées sous forme de caravanes afin de permettre aux applicateurs d’optimiser l’utilisation des solutions de construction.

Saint-Gobain a conclu durant ces deux dernières années un partenariat avec l’OFPPT pour concevoir un programme de formation qualifiante de courte durée, visant à améliorer les compétences techniques des artisans « poseurs carreleurs » et aussi des stagiaires de la filière bâtiment en second œuvre…

