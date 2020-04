PARTAGER Ramadan 2020 : De l’obligation d’accomplir les Tarawihs à la maison…

Pas de Tarawihs à la mosquée. Dans sa Fatwa, le Conseil Supérieur des Oulémas est catégorique : la préservation de la vie contre les périls prime sur tout autre acte, du point de vue de la Charia, y compris la réunion pour les prières surérogatoires et les Sunnas d’adoration.

Dans un communiqué à l’occasion du mois de Ramadan, le Conseil indique que ‘‘l’Imamat Suprême, Imarat Al Mouminine, est soucieuse de la protection de nos vies en premier lieu et de l’accomplissement de notre religion en deuxième, et elle veille sur la situation sanitaire au Royaume, comme elle est soucieuse de rouvrir les mosquées lorsque les conditions seront réunies dans le cadre du retour à la vie normale’’.

A lire attentivement la communication du Conseil Supérieur des Oulémas, on retient l’intention des Habous de préserver l’ordre religieux du pays, en démontrant aux citoyens, arguments à l’appui, l’importance de se conformer aux ordres de l’Imam. En effet, en invitant les fidèles à accomplir les prières chez eux dans un contexte épidémique, le Conseil des Oulémas révèle les vertus d’un Islam flexible et adapté à toute circonstance. Le fidèle, dans le cas échéant, est appelé à se soumettre aux directives de la Imamat tant que celles-ci ne contredissent pas l’esprit de la religion musulmane, particulièrement le Coran. ‘‘Les dispositions de la Charia stipulent de se conformer à l’ordre de l’Imam de la Oumma et de suivre ses conseils et ses orientations’’, précise le Conseil, notant que les actes d’adoration à Allah, quels qu’ils soient, ne sont pas privés de rétributions en cas d’incapacité de les accomplir, qu’il s’agisse des actes obligatoires, comme le Hajj, ou des diverses autorisations dictées par la Charia, et à plus forte raison, pour les actions motivées par une intention sincère, mais pratiquement impossible à exécuter parmi les actes de la Sunna, y compris les prières Tarawih et de l’Aid.

Le Conseil rappelle également que le Maroc, comme tous les pays du monde, vit la situation d’urgence sanitaire pour se protéger contre l’épidémie, avec les mesures d’interdiction des rassemblements qui font planer le risque de contagion menaçant la santé, voire la vie, raison pour laquelle le Conseil supérieur des Oulémas a émis une Fatwa en réponse à une demande adressée par SM le Roi, stipulant la fermeture des mosquées, et sur la base de cette même urgence, les autorités sanitaires et administratives ont recommandé l’obligation de rester à domicile et à ne sortir qu’en cas de nécessité extrême.

On comprend dès lors, l’importance pour un fidèle, voire l’obligation, le cas échéant, de se soumettre aux orientations des autorités religieuses du pays.

Le Conseil des Oulémas, dans son Fatwa, se veut toutefois souple, sans pour autant outrepasser les préceptes de la religion musulmane, en proposant des alternatives en cette période de Covid-19, notamment pour ceux qui tiennent à la prière dans les mosquées.

Le Conseil fait observer que ‘‘l’accomplissement des Tarawihs dans les mosquées peut être remplacé par la prière chez lui, individuellement ou collectivement, avec les membres de la famille, sans prise de risque’’, rappelant que ‘‘du point de vue de la Charia, la prière en groupe est celle accomplie par plus d’un fidèle’’.

Et voilà, la boucle est bouclée. En effet, en entourant cette question de tous les éléments de réponse conformes à la Charia, le Conseil des Oulémas entend fermer la porte de toute autre interprétation émanant de quelconque milieu se disant religieux ou islamiste.

Hassan Zaatit