PARTAGER Conseil Régional du Tourisme de Marrakech, un bilan 2019 au vert

En 2019, Marrakech confirme son leadership de première destination touristique sur le plan national et continental et pour la 10ème année consécutive figure dans le peloton des TOP 10, des meilleures destinations dans le monde selon Tripadvisor (Travellers’ choice) au côté des plus importantes destinations européennes comme Paris, Rome, Londres, Barcelone, Istanbul etc. Tous les indicateurs sont au vert en termes de flux touristiques.

Marrakech frise les 3 millions d’arrivées toutes nationalités confondues, soit plus de 8 millions de nuitées avec un taux d’occupation de 61%, le taux moyen de croissance par rapport à l’année précédente est de 8%, soit 2 fois celui du taux moyen de croissance du tourisme mondial (selon l’OMT).

Le nombre de passagers à l’aéroport Marrakech Menara a dépassé les 6 millions pour boucler l’année à 6,4 millions. Le trafic aérien a atteint au mois de novembre le chiffre de 517 connexions par semaine avec 18 nouvelles dessertes en 2019. La même année a connu l’organisation de 73 événements.

Pour 2020, le CRT a défini en concertation avec ses membres un plan d’accélération de la compétitivité des acteurs pour dévoiler les facettes méconnues de la région en suggérant de nouveaux itinéraires et de nouvelles destinations à découvrir afin de faire bénéficier l’ensemble des territoires des retombées économiques de l’industrie du voyage et de l’hospitalité.

Ce plan d’accélération de la compétitivité des acteurs 2020-2022 englobe plusieurs chantiers dont la création de l’observatoire régional de la compétitivité, une caravane de sensibilisation et de développement du tourisme rurale – Un forum sur la créativité et des trophées de l’excellence…