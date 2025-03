Le Conseil du Gouvernement s’est réuni ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, afin d’examiner et d’adopter plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires, ainsi que des nominations à des postes de haute responsabilité, conformément aux dispositions de la Constitution.

Réforme des Centres Régionaux d’Investissement

Parmi les sujets abordés, le Conseil a approuvé un projet de décret modifiant la loi n° 47.18 relative aux Centres Régionaux d’Investissement (CRI). Ce texte, présenté par le ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidan, vise à renforcer le rôle de ces centres dans l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises. En facilitant leur accès aux dispositifs d’aide et de financement, la réforme ambitionne d’améliorer le climat des affaires et de favoriser la création d’emplois à l’échelle régionale.

L’adoption de ce décret s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement pour dynamiser l’investissement et encourager une gouvernance plus efficace au niveau local. En renforçant les prérogatives des commissions régionales unifiées d’investissement, le texte entend assurer une meilleure coordination institutionnelle et une gestion plus efficiente des projets d’entreprises.

Encadrement des collectes de dons et distribution d’aides

Le Conseil du Gouvernement a également validé le décret d’application de la loi n° 18.18, qui encadre les opérations de collecte de dons auprès du public et la distribution d’aides à des fins caritatives. Présenté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, ce texte définit les procédures d’autorisation pour les appels aux dons, ainsi que les conditions de déclaration et de contrôle des fonds collectés.

L’objectif affiché est de garantir une plus grande transparence dans la gestion des aides, en mettant en place des mécanismes de suivi stricts pour éviter tout détournement ou usage inapproprié des ressources destinées à des actions solidaires. La nouvelle réglementation établit notamment les critères d’éligibilité pour les organismes souhaitant organiser des campagnes de dons et précise les modalités de surveillance des comptes associés à ces opérations.

Création d’une Zone d’Accélération Industrielle à Benguérir

Dans le cadre de la stratégie de développement industriel du pays, le Conseil a également approuvé la création d’une zone d’accélération industrielle à Benguérir, située dans la région de Marrakech-Safi. Ce projet, porté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, vise à renforcer l’attractivité économique de cette région en offrant aux entreprises un environnement propice à l’innovation et à l’implantation d’unités industrielles performantes.

L’objectif de cette nouvelle zone est de favoriser la croissance du secteur industriel en attirant des investissements nationaux et internationaux. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de diversification économique, soutenue par le développement d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins des entreprises.

Ratification d’un accord international sur la lutte contre la pauvreté

Le Conseil s’est également penché sur l’approbation du statut du Centre arabe d’études des politiques sociales et de lutte contre la pauvreté. Signé en septembre 2021 au Caire et ratifié par le Maroc en mars 2024, cet accord vise à renforcer la coopération entre les pays arabes dans le domaine des politiques sociales et des stratégies de réduction des inégalités.

L’adhésion du Maroc à cette initiative traduit sa volonté de contribuer aux efforts régionaux visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le Centre ambitionne de favoriser le partage d’expertises et de bonnes pratiques entre les États membres, en mettant l’accent sur l’élaboration de politiques inclusives et durables.

Nominations à des postes de haute responsabilité

Au cours de cette séance, le Conseil a également procédé à plusieurs nominations dans des secteurs stratégiques. Ainsi, au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Khalfi a été désigné secrétaire général.

Dans le secteur de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, plusieurs postes ont été pourvus. Bilal Hajji a été nommé directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses, tandis qu’Abdelhadi Sbiai prend la tête du département chargé du développement rural et des zones de montagne. Lamia Laghou a été désignée directrice de l’Institut national de recherche agronomique, Mohamed Al Amrani a été nommé directeur des affaires administratives et juridiques, et Bouchra Chourfi a été choisie pour diriger le département de l’enseignement, de la formation et de la recherche.

Dans le secteur de la Pêche maritime, Abdelhakim Aouragh a été nommé directeur du contrôle des activités de pêche, et Mohamed Ahmamo a été désigné directeur de la formation maritime et des sauveteurs en mer.

LNT

