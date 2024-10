Ce vendredi 18 octobre 2024, le Roi Mohammed VI a présidé un Conseil des ministres au Palais Royal à Rabat. Ce Conseil a été consacré à l’examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2025 ainsi qu’à l’adoption de plusieurs projets de décret dans le domaine militaire, de conventions internationales et de nominations à des fonctions supérieures.

Présentation du projet de loi de finances 2025

La ministre de l’Économie et des Finances a présenté les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2025, qui intervient dans un contexte international difficile marqué par des tensions géopolitiques et des crises climatiques. Le Maroc prévoit un taux de croissance de 3,3 % en 2024, et le projet de loi s’articule autour de quatre priorités :

Renforcement de l’État social : Poursuite de la généralisation de la protection sociale, réformes du système de santé et de l’aide sociale, mise en œuvre de la feuille de route pour l’éducation et soutien au dialogue social. Dynamisation de l’investissement et création d’emplois : Stimulation de l’investissement privé et public, projets dans les énergies propres, la transition énergétique et les préparatifs pour la Coupe du Monde 2030. Réformes structurelles : Poursuite des réformes de la justice, de la régionalisation avancée et des établissements publics, avec des ajustements dans les lois organiques et fiscales. Préservation des finances publiques : Réduction du déficit budgétaire et financement des projets tout en assurant la stabilité financière du pays.

Projets de décret relatifs aux Forces Armées

Le Conseil a approuvé sept projets de décret concernant principalement les conditions sociales et matérielles des membres des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des Forces Armées Royales. Ces décrets prévoient une augmentation des soldes et des indemnités, en ligne avec les ajustements décidés pour les fonctionnaires dans le cadre du dialogue social.

Adoption de conventions internationales

Dix-neuf conventions internationales ont été adoptées, dont seize bilatérales et trois multilatérales. Les accords bilatéraux concernent divers domaines tels que la promotion des investissements, la coopération judiciaire et douanière, la pêche maritime et les services aériens, avec un accent particulier sur les relations avec plusieurs pays africains. Les conventions multilatérales incluent notamment l’établissement du siège permanent de l’Institut Panafricain pour le développement à Dakhla.

Nominations à des fonctions supérieures

Le Conseil des ministres a également procédé à une série de nominations importantes. Voici la liste des personnes nommées :

Walis et gouverneurs

M. Mouaad Jamai, Wali de la Région de Fès-Meknès, Gouverneur de la préfecture de Fès.

M. Khatib El Hebil, Wali de la région de l’Oriental, Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad.

M. Essaid Zniber, Wali de la région de Drâa-Tafilalet, Gouverneur de la province d’Errachidia.

M. Mohamed Benribag, Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Gouverneur de la province de Béni Mellal.

M. Mhamed Atfaoui, Gouverneur de la province d’El Jadida.

M. Mustapha Ennouhi, Gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara.

M. Abdelhamid El Mazid, Gouverneur de la province de Kénitra.

M. Mohammed Fettah, Gouverneur de la province de Safi.

M. Mabrouk Tabet, Gouverneur de la province de Taroudant.

M. Mohamed Samir El Khamlichi, Gouverneur de la province de Moulay Yacoub.

M. Abderrahmane El Jaouhari, Gouverneur de la province de Tiznit.

M. Chakib Belkaid, Gouverneur de la province de Jerada.

M. El Hassan Benkhayi, Gouverneur de la province d’Azilal.

M. Abdallah Chater, Gouverneur de la province de Tan Tan.

M. Mohammed Rochdy, Gouverneur de la province d’Aousserd.

M. Abdelhak Hamdaoui, Gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Al Fida-Mers Sultan.

M. Abdellatif Ennahli, Gouverneur de la province de Khémisset.

M. Jalal Benhayoun, Gouverneur de la province de Nouaceur.

M. Driss Misbah, Gouverneur de la province d’Ifrane.

M. Allal El Baz, Gouverneur de la province de Boulemane.

M. Badr Boussif, Gouverneur de la province de Taourirt.

M. Abdeslam El Hattach, Gouverneur de la province de Guercif.

M. Abdeslam Frindou, Gouverneur de la province de Driouch.

M. Mohammed Adil Ihourane, Gouverneur de la province de Khénifra.

M. Driss Rubio, Gouverneur de la province de Sidi Slimane.

M. Abdelwahab Fadhil, Gouverneur de la province de Midelt.

M. Ibrahim Boutoumilate, Gouverneur de la province d’Es-Semara.

M. Mohamed Taouss, Gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Ain-Sebaâ-Hay Mohammadi.

Administration centrale

M. Jelloul Samsseme, Wali, Directeur Général des collectivités territoriales.

M. Hassan Mzerma, Gouverneur, Directeur des Affaires rurales.

Ambassadeurs

M. Othman El Ferdaous, Ambassadeur auprès de la République de Côte d’Ivoire.

M. Abdelkader El Jamoussi, Ambassadeur auprès de la République du Cameroun.

M. Mustapha El Alami Fellousse, Ambassadeur auprès de la République centrafricaine.

Mme Najoua El Berrak, Ambassadeur auprès de la République du Congo.

M. Mohammed Iboumraten, Ambassadeur auprès de la République du Niger.

M. Ahmed Rida Chami, Ambassadeur auprès de l’Union Européenne.

Mme Fatiha Ayadi, Ambassadeur auprès du Danemark.

M. Omar Amghar, Ambassadeur auprès de la République de Serbie.

M. Redouane Adghoghi, Ambassadeur auprès de la République de Bulgarie.

M. Majid Halim, Ambassadeur auprès de la Malaisie.

M. Redouane Houssaini, Ambassadeur auprès de la République d’Indonésie.

Mme Boutaina El Kerdoudi, Ambassadeur auprès de la République du Bangladesh.

M. Younes Dirhoussi, Ambassadeur auprès de Saint Lucie.

Hautes fonctions

M. Nouaman Al Aissami, Directeur du Fonds de Solidarité contre les Événements catastrophiques.

M. Mustapha Aboumaarouf, Président de la Haute Autorité de Santé.

M. Samir Ahid, Directeur de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé.

M. Kamal Doghmi, Directeur de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés.

Mme Latifa Moftaqir, Directrice des Archives du Maroc.

M. Rahal Boubrik, Directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’Histoire du Maroc.

M. Said Laith, Directeur général de l’Agence du développement du Haut Atlas.

Mme Wafâa Jemali, Directrice générale de l’Agence nationale du Soutien social.

