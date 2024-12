Ce mercredi 4 décembre 2024, le Roi Mohammed VI a présidé un Conseil des ministres au Palais Royal de Rabat. Cette réunion a été marquée par des discussions sur les préparatifs du Maroc pour la Coupe du Monde 2030 et des décisions en matière de coopération internationale et de régulation énergétique.

Point sur les préparatifs de la Coupe du Monde 2030

M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un rapport détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs pour cet événement sportif majeur. Il a rappelé les étapes clés du dossier de candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, notamment son adoption à l’unanimité par la FIFA en octobre 2023.

Le dossier soumis le 29 juillet 2024, fruit d’une mobilisation nationale impliquant divers acteurs publics et locaux, a reçu « une évaluation exceptionnelle » de la FIFA le 29 novembre 2024. En prévision du vote final, le ministre a souligné l’importance de mobiliser tous les efforts pour répondre aux attentes élevées fixées par Sa Majesté le Roi.

Un comité élargi, incluant des représentants de la société civile, des Marocains du monde et des experts africains, sera mis en place pour superviser les travaux nécessaires. Les projets prioritaires incluent la rénovation des stades, l’extension des aéroports, le renforcement des infrastructures routières, et le développement des infrastructures hôtelières, médicales et de télécommunications.

Approbations de conventions internationales

Le Conseil des ministres a validé six conventions internationales visant à renforcer les relations bilatérales et multilatérales du Maroc. Les conventions bilatérales concernent :

La reconnaissance mutuelle des permis de conduire ;

La coopération pénale et la lutte contre la criminalité transfrontalière ;

La coopération militaire et technique avec des partenaires européens.

Les conventions multilatérales portent sur :

La réglementation des infractions à bord des aéronefs ;

La Charte portant création de l’Organisation de la coopération numérique.

Ces accords visent à renforcer le rôle du Maroc sur la scène internationale et à consolider ses partenariats stratégiques.

Nomination et réorganisation de l’Autorité de Régulation de l’Énergie

Conformément à l’article 49 de la Constitution, SM le Roi a nommé M. Zouhair Chorfi président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité. Par ailleurs, le Souverain a ordonné une refonte de cette instance, qui deviendra une Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie. Celle-ci intégrera l’électricité, le gaz naturel, l’hydrogène et leurs dérivés, couvrant toutes les étapes de production, stockage, transport et distribution. Cette réforme vise à aligner le Maroc sur les meilleures pratiques internationales dans le domaine de l’énergie.

LNT

