PARTAGER Le Conseil d’Affaires des Pays signataires de l’Accord d’Agadir tient sa 4ème réunion

Le Conseil d’Affaires des Pays signataires de l’Accord d’Agadir a tenu, mercredi au siège de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), sa quatrième réunion.

Cette réunion a essentiellement porté sur le développement des échanges commerciaux entre les acteurs économiques des pays signataires de cet accord en vue de promouvoir une intégration économique régionale euro-méditerranéenne, indique un communiqué de l’organisation patronale.

Les participants ont mis l’accent sur le développement de mécanismes permettant la concrétisation des objectifs de l’Accord d’Agadir à savoir l’encouragement des échanges commerciaux et la promotion de l’intégration économique.

Ils ont également diagnostiqué et traité les entraves à ces échanges et discuté des moyens de communiquer davantage sur les opportunités offertes par cet accord.

Le Conseil des affaires des pays membres de cet Accord tend à la mise en place d’un partenariat de poids entre les représentants du secteur privé des pays membres dans les différents domaines industriels et commerciaux d’intérêt commun.

Cette rencontre a connu la participation de Mme Nabila Freidji, vice-présidente de la CGEM en charge des relations internationales et ancienne Présidente dudit Conseil d’Affaires, Mme Latifa El Bouabdellaoui, directrice des relations commerciales internationales du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, M. Fakhry Alhazaimeh, Président exécutif de l’Unité technique de l’Accord d’Agadir, M. Mohsen Boujbel, Président du Conseil d’Affaires des Pays signataires de l’Accord ainsi que des représentants des organisations patronales égyptienne, jordanienne, marocaine et tunisienne.

L’Accord d’Agadir, qui regroupe l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, et la Tunisie, vise également la mise en place d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.

LNT avec CdP