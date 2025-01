La ville de Casablanca a accueilli les 17 et 18 janvier 2025 la troisième édition du Congrès National de Radiologie, organisée cette année sous le thème : ‘‘Neuroradiologie et Imagerie du bassin’’. Cet événement scientifique par excellence a réuni plus de 400 participants, parmi lesquels des médecins spécialistes, des résidents en radiologie, des techniciens en imagerie médicale et des étudiants en médecine, ainsi qu’une élite d’experts marocains et internationaux.

Pour l’organisation, ce congrès a constitué une plateforme scientifique exceptionnelle, combinant conférences et ateliers pratiques, axés sur les avancées technologiques et scientifiques dans les domaines de l’imagerie médicale du bassin et du système nerveux.

Parallèlement, une exposition a été organisée, rassemblant des laboratoires et des institutions nationales et internationales, qui ont présenté les équipements et technologies les plus innovants dans le domaine de la radiologie. Cet aspect souligne l’engagement du Maroc à suivre le rythme de l’innovation médicale sur le plan international.

Pour Mme Najat Idrissi Cherif El Ganouni, présidente de la Société Marocaine de Radiologie et chef de service au CHU de Marrakech, ce congrès reflète l’engagement de la société à promouvoir le développement du secteur de la Santé et à renforcer la qualité des services médicaux : ‘‘ Le Maroc fait face à des défis importants qui nécessitent un investissement continu dans la recherche scientifique et l’innovation, afin d’améliorer les capacités de diagnostic et de traitement. Ce congrès s’inscrit dans le cadre des orientations royales, visant la réforme du système de santé et la généralisation de la couverture médicale universelle’’.

Par la même occasion, elle a affirmé que cet événement scientifique a été une opportunité exceptionnelle pour favoriser l’échange de savoir-faire et renforcer la coopération entre les différents acteurs du domaine de la radiologie.

De son côté, Mme Nadia Moussali, présidente de cette 3ème édition, professeure à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca et membre du bureau de la Société Marocaine de Radiologie, a mis en avant l’importance des ateliers de formation et des conférences scientifiques qui ont permis d’actualiser les connaissances des médecins et des techniciens tout en valorisant les compétences nationales : ‘‘ La radiologie est une discipline qui exige une mise à jour continue des savoirs et des compétences, et ce type de congrès contribue largement à cet objectif grâce à une formation scientifique de haut niveau », a-t-elle déclaré.

Sur un autre registre, le congrès a de nouveau mis en lumière la position du Maroc en tant que centre scientifique capable d’attirer des experts internationaux et de renforcer les partenariats scientifiques.

Les recommandations issues du congrès ont insisté sur l’importance d’investir davantage dans la recherche scientifique, de soutenir la formation continue et de suivre les évolutions technologiques en radiologie, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins au Maroc.

Et pour conclure, les participants ont été unanimes à préciser que cette troisième édition s’inscrit parfaitement dans la vision du Souverain qui place le développement du système de Santé et la promotion de l’innovation et de la recherche scientifique au cœur des priorités nationales, en vue d’assurer une couverture médicale complète et équitable pour tous les citoyens…

H.Z

