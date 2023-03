L’Union européenne au Maroc, Bank Al-Maghrib et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont organisé, mardi 14 mars à Rabat, en collaboration avec le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, une conférence sur le thème : « Autonomisation économique des femmes et digital ».

Cet événement s’inscrit dans le droit fil de l’action de ces institutions visant à promouvoir l’insertion et l’autonomisation économique des femmes. Dans le 1er panel dédié à cette thématique, les discussions ont mis en lumière tous les efforts déployés pour le renforcement du rôle économique des femmes et les initiatives portées par les secteurs public et privé, à travers un partage d’expériences et de témoignages de femmes œuvrant essentiellement en faveur de l’inclusion économique et financière.

Cette année, la journée internationale des droits des femmes se déroule sur le thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ». Le digital constitue une véritable opportunité d’autonomisation et d’insertion des femmes dans la vie économique. C’est aussi un défi auquel sont confrontées les entreprises. Le 2ème panel de la conférence a mis l’accent sur la digitalisation des entreprises dirigées par des femmes, et en particulier des petites et moyennes entreprises, qui pour rester compétitives n’ont d’autre choix que d’opérer une transition numérique rapide.

L’égalité hommes-femmes est une priorité du partenariat UE-Maroc de prospérité partagée fondé sur la convergence des valeurs. L’Union européenne joint ainsi ses forces à celles du Maroc pour l’égalité et en particulier pour l’autonomisation économique des femmes. Dans son allocution d’ouverture, SE l’Ambassadrice de l’UE au Maroc Mme Patricia Llombart Cussac a déclaré : «L’autonomisation économique des femmes est avant tout une question de réalisation des droits des femmes, une obligation morale, mais aussi une opportunité à saisir en termes de bénéfices économiques. Les inégalités ont un coût économique majeur, car elles pèsent sur la croissance et le développement social ».

Bank Al-Maghrib assure en coordination avec le Ministère de l’Economie et des Finances le déploiement de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière (SNIF) visant à garantir un accès pour l’ensemble des individus et entreprises à des produits et services financiers adaptés à leurs besoins et à leurs moyens, et ce afin de favoriser une automatisation des femmes et de réduire les disparités entre différents groupes de la population, en particulier, les femmes, les ruraux, les jeunes et les TPE. Dans son allocution, M. Abderrahim Bouazza, Directeur Général de Bank Al- Maghrib, a souligné: « L’Autonomisation économique des femmes constitue un prérequis pour une croissance inclusive et se situe au croisement de plusieurs enjeux d’intérêt économique et social du Maroc. En tant que facteur d’efficacité économique, l’inclusion et l’éducation financières représentent des leviers de l’autonomisation économique des femmes. Ainsi, déterminée à réduire les écarts en matière d’accès et d’utilisation des services financiers, Bank Al-Maghrib a pris la question de l’inclusion et l’éducation financières des femmes comme l’une de ses priorités ».