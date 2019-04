PARTAGER Comptoir Electro, un nouveau magasin pour un nouveau concept

Le Comptoir Electro vient d’inaugurer son nouveau magasin expérientiel à Casablanca.

Situé à l’intersection des boulevards Bir Anzarane et Ali Abderrazak, ce « flagship store » au design épuré promet de renouveler l’expérience shopping.

« A travers ce nouvel espace nous souhaitons rendre la technologie plus accessible plus plaisante et plus utile pour tous», a souligné Kenza Bensalah, Président Directeur Général du Comptoir, lors d’un point de presse tenu jeudi 11 avril.

Partenaire des plus grandes marques internationales de l’électroménager, l’expert de la distribution a conçu son nouveau point de vente sur plus de 600 m² et propose près de 1.500 références de produits de téléphonie, image et son, et électroménager.

Le nouveau magasin promet de renouveler l’expérience shopping à travers le concept « Tech_XPERIENCE ». Celui-ci s’articule autour d’un parcours client inédit, d’une animation commerciale dédiée, avec une démarche « zéro papier » et une forte connectivité à chaque étape du parcours. « La Tech_Xperience vise à initier les acheteurs aux potentialités qui s’offrent à eux et à les accompagner, par plus d’assistance et de conseil, pour un usage mieux maîtrisé des nouvelles fonctionnalités des différents produits », explique l’enseigne.

Une connexion wifi à haut débit est proposée dès l’entrée du point de vente. Au lieu des traditionnels supports de PLV, les informations techniques et commerciales peuvent être flashées via des QR codes positionnés près des produits.

« Le nouveau magasin se veut un véritable prototype conçu dans un esprit évolutif pour continuer à accompagner l’avancée technologique du secteur et les mutations des attentes clients », souligne Mme Bensalah.

Ce « flagship store » pourrait être ultérieurement décliné sur l’ensemble du réseau des magasins de l’enseigne à travers le pays.

AL