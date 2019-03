PARTAGER Bon comportement du crédit bancaire pour début 2019, selon BAM

Le rythme de progression annuelle du crédit bancaire au secteur non financier s’est accéléré à 3,3% en janvier 2019, après 3,1% un mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Par objet économique, les facilités de trésorerie ont augmenté de 9,1% après 6,2% et les prêts à l’équipement de 2,6% au lieu de 2%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de janvier 2019.

En revanche, la progression des concours à l’immobilier est revenue de 3,7% à 3,3% et celui des crédits à la consommation de 6,1% à 5,1%, fait savoir BAM.

Par secteur institutionnel, l’accélération de la progression du crédit au secteur non financier est attribuable essentiellement à celle de 4,2% à 5,4% des prêts aux sociétés non financières publiques et de 0,5% à 0,8% des crédits aux entreprises non financières privées, relève la note, ajoutant que la croissance des prêts aux ménages ayant, en revanche, ralenti de 5,3% à 5%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a reculé de 1% en janvier 2019.

Accélération à 4,5% de la croissance de la masse monétaire

Le rythme de progression de l’agrégat monétaire M3 s’est accéléré, en glissement annuel, de 4,1% en décembre 2018 à 4,5% en janvier 2019, pour s’établir à 1.305,9 MMDH, indique également Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète essentiellement l’accroissement de 5,1% après 3,4% des comptes à terme, de la circulation fiduciaire de 7,5% après 6,7% ainsi qu’une variation positive de 0,2% des titres d’OPCVM monétaires après une baisse de 6,8%, explique BAM.

En revanche, la croissance des dépôts à vue auprès des banques a ralenti de 4,9% à 3,3% et celle des placements à vue est restée stable à 3,5%, relève la même source.

Par contrepartie, les réserves internationales nettes ont accusé un repli de 5% après 4,1% et le crédit bancaire au secteur non financier s’est accru de 3,3% après 3,1%, fait savoir BAM, notant que le rythme de progression des créances nettes sur l’Administration Centrale a décéléré de 21,3% à 17,4%.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré en janvier une baisse de 1,1% en raison d’un repli de 1% du crédit bancaire au secteur non financier et de 1,3% des réserves internationales nettes, ajoute BAM, faisant observer que les créances nettes sur l’Administration Centrale sont restées quasiment au même niveau du mois précédent.

LNT avec MAP