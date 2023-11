En ce début de semaine, à Rabat, la communauté de Macolin, a tenu une rencontre dédiée aux paris illégaux dans les compétitions sportives. Cette conférence sur la préservation de l’intégrité du sport par la lutte contre les paris illégaux a connu la participation de plusieurs acteurs et experts internationaux de ce domaine. En effet, organisée par la communauté de la Convention de Macolin, un instrument juridique de droit international sur la manipulation des compétitions sportives, cette conférence vise à débattre des moyens efficaces de lutte contre les paris illégaux, un phénomène qui affecte l’intégrité de la pratique sportive.

Devant ce parterre d’experts internationaux, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation Nationale, a indiqué que cette conférence organisée en collaboration avec le Conseil de l’Europe et le Groupe de Copenhague concrétise l’engagement du Maroc dans la lutte contre les paris illégaux à travers la signature de la Convention de Macolin, notant que le phénomène des paris illégaux a également des impacts relatifs aux aspects social et sécuritaire, comme le blanchiment d’argent : « Le Maroc a mis en place, en mai dernier, une plateforme avec toutes les parties prenantes pour renforcer la lutte contre les paris illégaux. La coordination de la plateforme nationale est assurée par mon département ministériel via la Direction des Sports et je suis personnellement très engagé sur le sujet ».

Pour sa part, le président du Comité de suivi de la Convention de Macolin, Georgios Mavrotas, a souligné le fait que cette rencontre est très importante par ce que le phénomène des paris illégaux est l’un des plus graves problèmes touchant le sport, qui nécessite la mobilisation de tous les intervenants pour préserver l’intégrité de la pratique sportive au niveau international : eLes efforts de lutte contre les paris illégaux ont suscité la coopération entre le Conseil de l’Europe, les États signataires de la Convention de Macolin et le mouvement sportif international ».

Pour le président du Groupe de Copenhague, le réseau international des plateformes nationales de lutte contre les paris illégaux, a fait savoir que la conférence ambitionne de favoriser la mobilisation de l’ensemble des pays contre les sites illégaux de jeux, « parce qu’on se rend compte aujourd’hui que le crime organisé est en train de s’attaquer à l’ensemble du financement du sport et d’accentuer le phénomène de l’addiction au jeu ». Et de préciser que les parties prenantes ont décidé de passer à une contre-offensive contre le crime organisé, notant que la présence de plusieurs experts et intervenants de haut niveau à cette conférence montre l’intérêt et l’engagement international en matière de lutte contre les paris illégaux.

A cet effet, Sophie Kwasny, secrétaire exécutive de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), une plateforme de coopération du Conseil de l’Europe visant à rendre le sport plus éthique et plus inclusif, a souligné que le but de cette conférence est de sensibiliser à la Convention de Macolin, dont le Maroc est un pays signataire, et de soutenir tous les opérateurs et les acteurs de cette lutte contre les paris illégaux, se félicitant de la présence de plusieurs pays à ce rendez-vous qui traite d’un sujet crucial pour l’intégrité du sport : « Aujourd’hui, il est question de crime organisé, de manipulation et de blanchiment d’argent, mais avec l’outil de la Convention de Macolin, les acteurs travaillent ensemble pour s’assurer que les législations sont harmonisées et que l’on dispose des mêmes moyens d’action au niveau international ».

Au cours de cette conférence, les intervenants ont présenté le phénomène et les modes opératoires utilisés dans le domaine des paris sportifs illégaux, en partageant les bonnes pratiques et en identifiant des solutions concrètes pour lutter contre ce fléau.

La conférence, organisée avec le soutien du projet de coopération ACT (« Addressing Competitions’ Manipulation Together’’), a réuni de nombreux participants de la région (Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Léone, Tunisie et Ouganda) aux côtés des participants marocains et invités représentant les gouvernements, les autorités de régulation des jeux, les forces de l’ordre, les opérateurs de paris, les comités olympiques et les fédérations sportives.

Pour rappel, la convention de Macolin est le seul instrument de droit international sur la manipulation des compétitions sportives auquel tous les pays du monde peuvent adhérer. Elle requiert des autorités publiques qu’elles coopèrent avec les organisations sportives, les opérateurs de paris et les organisateurs de compétitions afin de prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions sportives. Elle propose un cadre juridique commun pour une coopération internationale efficace afin de répondre à cette menace mondiale.

H.Z

