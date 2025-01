La 7ᵉ Commission nationale des investissements (CNI), réunie mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a validé 20 projets d’investissement pour un montant global de 17,3 milliards de dirhams (MMDH). Ces projets devraient permettre la création de près de 27.000 emplois à travers plusieurs régions du Royaume.

À l’issue de cette réunion, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a souligné que ces projets traduisent la dynamique croissante de l’investissement privé au Maroc, ainsi que l’attractivité renforcée du Royaume pour les investisseurs étrangers.

Selon lui, le Maroc poursuit ses efforts pour améliorer son climat des affaires et attirer davantage d’investissements, en alignement avec les orientations stratégiques du pays. Les investissements approuvés couvrent plusieurs secteurs d’activité, notamment l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et l’outsourcing, et concernent 14 provinces et préfectures réparties sur sept régions du Royaume.

Deux dispositifs de soutien aux investissements

Les projets validés lors de cette commission s’inscrivent dans deux dispositifs de soutien. Le dispositif principal de soutien aux investissements, mobilisant une enveloppe de 4,3 MMDH, concerne 17 projets et permettra de générer environ 5.500 emplois, dont 3.900 directs et 1.600 indirects. De leur côté, les investissements relevant du dispositif stratégique, qui ciblent des projets d’envergure dans des secteurs industriels clés, bénéficieront d’un financement de 13 MMDH et devraient créer 21.500 emplois, couvrant les domaines du textile et du cuir, de l’industrie métallurgique et des télécommunications.

Les secteurs concernés par ces investissements sont divers, incluant notamment le tourisme, l’industrie automobile, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables. Le tourisme se démarque comme le principal contributeur en termes d’emplois, représentant 42 % des postes générés par les projets validés, suivi par l’industrie automobile avec 24 %, l’agroalimentaire avec 13 % et l’outsourcing avec 8 %.

Certains projets stratégiques visent à renforcer l’industrie nationale et à améliorer l’intégration des chaînes de production. Ils portent notamment sur le développement de l’industrie du textile, des métaux et des télécommunications, avec des implantations prévues dans différentes régions du pays.

Une dynamique soutenue par la nouvelle Charte de l’investissement

La Commission nationale des investissements s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement, entrée en vigueur en mars 2023. Depuis le début du mandat gouvernemental actuel, 14 sessions ont déjà été organisées, dans l’objectif de stimuler l’investissement privé et de diversifier les secteurs attractifs pour les investisseurs.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a rappelé que cette dynamique repose sur les Hautes Directives Royales, qui encouragent la création d’un environnement favorable aux affaires. Il a souligné que les réformes engagées et les programmes sectoriels mis en place participent activement à cet élan, en créant des conditions incitatives pour les investisseurs.

Le secteur du tourisme illustre particulièrement cette dynamique, bénéficiant d’une relance notable grâce à la feuille de route nationale, qui favorise l’émergence de nouveaux projets dans les infrastructures hôtelières et touristiques.

Cette session de la CNI a réuni plusieurs ministres et hauts responsables, dont la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada. Y ont également pris part la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, ainsi que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari.

D’autres membres du gouvernement, tels que Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ont également participé aux échanges. À leurs côtés, étaient présents la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, ainsi que Zakia Driouch, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, et Hicham Sabiry, secrétaire d’État chargé de l’Emploi.

Le Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a également pris part aux discussions.

L’enjeu à présent est de garantir le suivi efficace de ces projets et d’assurer leur déploiement concret dans les différentes régions du Royaume, afin de maximiser leur impact sur la croissance économique et le développement territorial.

LNT

