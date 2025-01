Lors de la dernière séance des questions orales au sein de la Chambre des Conseillers, M. Karim Zidan, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a apporté des précisions sur les démarches du gouvernement en matière de développement économique et d’investissement. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l’équité dans la répartition des investissements, l’attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers, et le rôle des institutions régionales dans la promotion des projets.

La répartition équitable des investissements « au cœur des priorités »

Le ministre a mis en lumière la nécessité de garantir une répartition équitable des investissements à travers les différentes régions du Royaume. Cela repose sur une vision qui valorise les spécificités et les atouts économiques, sociaux et culturels de chaque territoire. Ce travail, a-t-il précisé, nécessite une coopération étroite entre les institutions gouvernementales, les collectivités locales et les conseils élus pour assurer un développement harmonieux.

Dans cette optique, le gouvernement a pris des mesures significatives pour renforcer l’attractivité des régions. Ces mesures comprennent une augmentation des investissements publics, même dans un contexte économique difficile, ainsi qu’un effort soutenu pour améliorer les infrastructures dans toutes les régions. Par ailleurs, le développement des compétences humaines est favorisé grâce à des formations adaptées aux besoins des secteurs économiques stratégiques. Une attention particulière est portée à la mise en œuvre d’un cadre incitatif permettant d’encourager les investissements dans les zones moins développées, avec l’introduction d’une « prime territoriale » destinée à stimuler l’intérêt des investisseurs.

Les résultats de ces initiatives commencent à se faire sentir. Sur les projets approuvés récemment par la Commission nationale des investissements, un tiers concerne des zones situées en dehors des grands axes économiques traditionnels comme Tanger ou Casablanca, traduisant ainsi une dynamique de diversification géographique.

Une politique proactive pour attirer les investisseurs étrangers et mobiliser la diaspora

M. Zidan a également détaillé les actions entreprises pour renforcer l’attractivité du Maroc à l’échelle internationale. L’adoption d’un nouveau pacte d’investissement constitue une avancée majeure, offrant un cadre simplifié et des incitations financières destinées à séduire les investisseurs. En parallèle, une stratégie claire a été mise en œuvre pour améliorer le climat des affaires, incluant une série d’initiatives dont une majorité a été exécutée avant la fin de 2024.

Pour promouvoir l’image du Maroc et attirer des projets d’envergure, des tournées internationales ont été organisées. Ces efforts ont porté leurs fruits, avec l’approbation de nombreux projets d’investissement étranger, représentant une part significative du total des investissements réalisés au cours de l’année écoulée.

Le gouvernement accorde également une attention particulière à la diaspora marocaine. Une plateforme numérique multilingue est en cours de développement pour fournir des informations sur les opportunités d’investissement. En parallèle, des rencontres sont organisées lors des campagnes de promotion, et un dispositif d’accompagnement a été mis en place pour soutenir les porteurs de projets issus de la diaspora.

Le rôle des Centres Régionaux d’Investissement dans la dynamique locale

Le ministre a souligné le rôle clé des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) dans l’accompagnement des projets et la dynamisation des territoires. Depuis leur réforme, ces institutions bénéficient de compétences élargies et d’un cadre juridique renforcé qui leur permet de mieux coordonner les différents acteurs de l’investissement. La décentralisation des processus d’approbation, notamment pour les projets de moindre envergure, a également permis de fluidifier les démarches administratives, offrant ainsi une plus grande visibilité aux investisseurs.

Une attractivité confirmée et des perspectives prometteuses

Le Maroc, selon le ministre, continue de renforcer sa position comme destination privilégiée pour les investissements, grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures modernes, et ses efforts constants en matière de transition énergétique. Ces atouts sont consolidés par une volonté affichée d’améliorer en permanence le climat des affaires et de simplifier les démarches pour les investisseurs.

Les chiffres récents confirment cette tendance positive, avec une hausse notable des investissements directs étrangers enregistrés en 2024. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les années à venir, alors que le gouvernement s’attelle à diversifier davantage les investisseurs et à promouvoir une répartition équitable des opportunités sur l’ensemble du territoire national.

