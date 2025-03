Comediablanca Festival, produit par Tendansia, et véritable référence du rire à Casablanca, dévoile avec panache les têtes d’affiche de sa deuxième édition haute en couleurs et en éclats de rire, les 30 et 31 mai 2025 au Complexe Mohammed V.

Entre hommage aux légendes et célébration des nouveaux talents, cet événement incontournable promet deux soirées d’exception, portées par des figures emblématiques de la scène humoristique internationale. Avec plus de 30 ans d’expérience, Hanane El Fadili, icône de la comédie marocaine, sera au cœur du Gala Arabophone du 30 mai, pour une soirée placée sous le signe de l’humour. Le 31 mai, Roman Frayssinet sera à l’honneur du Gala Francophone, avec son univers décalé où se mêlent absurde et humour poétique.

Cette année, les amateurs de comédie auront l’immense privilège de retrouver une programmation variée et captivante qui mêle humour surréaliste, ironie percutante et performances hilarantes dans un village immersif et accessible à tous les festivaliers.

Gala de l’humour sans frontières : quand l’art du rire unit les cultures

Le 30 mai, place au Gala Arabophone, avec Hanane El Fadili, icône incontestée de la comédie marocaine, qui mettra en lumière son talent et plus de 30 ans d’expérience à travers ses imitations cultes et son énergie légendaire. À ses côtés, Oussama Ramzi, maître d’une ironie décapante, plébiscité sur scène comme sur les réseaux sociaux, Ayoub Idri, qui manie satire sociale et parodie virale avec un talent inouï, Driss & Mehdi, lauréats de Comédia avec leurs sketchs percutants, et Said & Wadie, qui feront briller la soirée avec leurs jeux de mots affûtés. Ghita Kitane, la nouvelle étoile au charisme électrisant, illuminera la scène tout comme Simo Sedraty, figure incontournable de l’humour au Maroc depuis 2013, qui a brillé sur le digital, la télévision et le théâtre. Après avoir conquis les écrans, il revient à l’essence du stand-up pour une expérience en live, sans filtre. Et, pas des moindres, Mohammed Fatih, dont l’humour aiguisé et le parcours impressionnant dans les productions télévisuelles et théâtrales ajoutent une touche de créativité à chaque performance.

Le 31 mai, le Gala Francophone prend le relais avec en tête Roman Frayssinet, virtuose du stand-up surréaliste, dont l’humour poétique et absurde fait déjà figure de légende à travers ses spectacles Clique et Amuse-Bouche. Meryem Benoua avec son énergie théâtrale sera la MC de la soirée où elle alliera profondeur et légèreté, tandis que Mimo Lazrak, ovationné dès la première édition de Comediablanca, confirme son ascension fulgurante. Oualas, créateur du festival Afrique du Rire, bâtisseur de ponts entre le Maroc et la Côte d’Ivoire enflammera la scène avec son humour Africain. Place à la reine de l’autodérision engagée, Coco Makmak, qui dissèque avec brio les différences culturelles avec un franc-parler irrésistible. Sarah Lélé, prodige bruxelloise d’origine camerounaise, dont les punchlines cinglantes résonnent avec éclat. Enfin, Ethan Lallouz, jeune humoriste Marocain de 20 ans, s’est imposé sur la scène des comedy clubs à Paris depuis qu’il s’y est rendu pour ses études grâce à son autodérision bienveillante et son sens du rythme affûté. Quant à Erick Baert, surnommé « l’OVNI de l’imitation », il éblouira le public avec son talent exceptionnel de caméléon vocal, maîtrisant plus de 140 voix. Son apparition remarquée dans le film consacré à Aznavour vient confirmer l’étendue de son art.

Un festival au-delà des planches

Outre ces performances exceptionnelles, Comediablanca 2025 propose un village immersif qui invite le public à découvrir une expérience unique, avec un Food Court savoureux et un Marché des Créateurs regorgeant de talents locaux.

