Du 25 au 27 avril 2024, le Groupe ISCAE, en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et l’Association Marocaine de Gestion (AMG), a accueilli la 4ème édition du Colloque International sur l’Écosystème Entrepreneurial. Ce rassemblement prestigieux, sous le thème « Cultiver la résilience entrepreneuriale dans un environnement changeant », a réuni des penseurs clés et des acteurs influents du domaine.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du Ministre Younes Sekkouri et d’autres personnalités de renom qui ont exposé la pertinence de l’entrepreneuriat face aux défis socio-économiques actuels. Le Professeur Tarik El Malki, Directeur Général du Groupe ISCAE, a souligné l’importance cruciale de l’innovation et de l’entreprenariat pour le Maroc et la région.

Tarik El Malki a abordé les répercussions des crises multiples, telles que les tensions géopolitiques et les crises climatiques, sur l’économie marocaine, et a souligné le rôle de l’entrepreneuriat comme vecteur de changement. Il a appelé à un soutien accru pour les startups et les petites entreprises, en les décrivant comme des « gazelles » potentielles du commerce international.

Ghita Lahlou, présidente de la Commission Internationale de la CGEM, a exprimé l’engagement du secteur privé en faveur de l’amélioration de l’écosystème entrepreneurial. Elle a mis en évidence la nécessité de soutenir l’entrepreneuriat non seulement comme un moyen de création d’emplois mais aussi comme une réponse stratégique aux défis économiques majeurs du Maroc.

Le ministre Younes Sekkouri a réitéré l’engagement du gouvernement à intégrer l’entrepreneuriat dans les politiques publiques pour encourager les jeunes à embrasser cette voie. Il a également souligné les programmes gouvernementaux visant à alléger les charges des PME et à subventionner les formations nécessaires à l’essor entrepreneurial.

Le colloque a été aussi l’occasion pour Mme Saras Sarasvathy, économiste américaine renommée, de délivrer une conférence magistrale sur les stratégies permettant de renforcer la résilience entrepreneuriale. Son intervention a été complétée par des tables rondes et ateliers interactifs, animés par des experts et des praticiens, qui ont partagé des pratiques exemplaires et des idées innovantes pour naviguer avec succès dans un monde incertain.

Ce colloque a non seulement enrichi le dialogue sur l’entrepreneuriat mais a également posé les fondations pour des initiatives futures. Les participants sont repartis avec une vision renouvelée et des outils pratiques pour contribuer au développement d’un écosystème entrepreneurial robuste et résilient.

En somme, cet événement a clairement démontré que le renforcement de l’entrepreneuriat est crucial pour le développement économique du Maroc et qu’une collaboration étroite entre les secteurs public et privé est essentielle pour réaliser cette vision. Les discussions et les engagements pris lors de ce colloque promettent de stimuler de nouvelles dynamiques dans le paysage entrepreneurial du Maroc et au-delà.

