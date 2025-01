La chaîne internationale de cafés premium Coffee Berry a officiellement ouvert les portes de son premier établissement au Maroc, situé au cœur de Casablanca. Cette inauguration marque une étape importante dans l’expansion mondiale de cette marque reconnue pour son expertise en matière de café et son approche innovante.

Fondée en Grèce en 2016, Coffee Berry a rapidement établi sa réputation dans le monde du café en offrant un concept unique qui combine qualité, durabilité et convivialité. Avec une présence dans six pays et sur trois continents, la marque s’implante désormais au Maroc en plein boulevard d’Anfa.

« Nous sommes ravis d’inaugurer notre premier Coffee Berry au Maroc, un pays qui incarne à la fois une riche tradition d’hospitalité et une véritable passion pour le café de qualité. Ce lancement est bien plus qu’une simple implantation de franchise : il s’agit d’un projet profondément enraciné dans le tissu local, porté par une société marocaine, des entrepreneurs marocains et une équipe 100 % locale. Nous sommes fiers de contribuer à la dynamique urbaine de Casablanca tout en offrant des moments de plaisir et une expérience café unique à nos clients marocains », a déclaré Sara Bouaida, master franchisée et partenaire de Coffee Berry au Maroc.

Le café Coffee Berry de Casablanca incarne le style élégant et urbain qui caractérise la marque. L’espace, conçu comme un « spot urbain relaxant », combine design chaleureux, lignes épurées et ambiance accueillante. Les clients pourront découvrir une gamme variée de cafés, incluant des mélanges signature et des cafés Single Origin issus des meilleurs terroirs du monde.

En plus du café, Coffee Berry propose une offre élargie de boissons, de snacks sucrés et salés, ainsi que des repas légers.

Coffee Berry dispose d’une chaîne de production certifiée ISO 22000 :2018, garantissant une qualité constante de la sélection des grains au service, grâce à 20 ans d’expertise, un contrôle qualité rigoureux et une innovation continue, assure-t-on auprès de la marque.

