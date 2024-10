Cœur d’Anfa est un projet immobilier situé au cœur du prestigieux Domaine d’Anfa à Casablanca, le long de la route d’Azemmour. Ce quartier intégré se veut incarner une nouvelle vision de la vie urbaine, alliant harmonieusement résidences, espaces commerciaux, bureaux, loisirs et services de proximité dans un cadre moderne et élégant.

Cœur d’Anfa propose une offre résidentielle de luxe au sein de deux résidences fermées et sécurisées, avec des jardins privés pour les résidents. Les appartements, allant de F3 (90 m²) à F5 (240 m²), sont dotés de terrasses aménageables, offrant un cadre de vie spacieux et confortable pour les familles. En plus des espaces résidentiels, le projet comprend des bureaux modernes, un hôtel de luxe avec rooftop panoramique sur l’océan, et une avenue commerçante piétonne.

Ce quartier offre une grande accessibilité à pied, avec des services et commodités tels qu’une promenade piétonne de 500 mètres, des boutiques, un cinéma, un hypermarché gourmet, ainsi qu’une place centrale animée par des cafés et restaurants. À proximité, des établissements scolaires de renom, Léon l’Africain et El Bilia International, renforcent l’attractivité du cadre de vie pour les familles.

Cœur d’Anfa bénéficie d’un emplacement stratégique à Casablanca, à proximité de l’océan et du centre-ville, avec des connexions fluides aux principales infrastructures routières grâce à son accès direct à la route d’Azemmour. Ce positionnement permet un équilibre entre la tranquillité résidentielle et l’effervescence urbaine, en plein cœur d’une zone en pleine expansion.

Caractéristiques et Données Clés

Superficie totale : 9 hectares.

: 9 hectares. Appartements : 350 répartis dans deux résidences fermées, avec deux places de stationnement en sous-sol attribuées à chaque logement.

: 350 répartis dans deux résidences fermées, avec deux places de stationnement en sous-sol attribuées à chaque logement. Espaces de bureaux : 20.000 m².

: 20.000 m². Espaces commerciaux : 17.000 m², avec un parking public souterrain de 850 places.

: 17.000 m², avec un parking public souterrain de 850 places. Hôtel 5 étoiles : 110 chambres, incluant une salle de conférences de 300 places.

: 110 chambres, incluant une salle de conférences de 300 places. Livraison : Prévue pour le 2ème semestre 2027.

Partagez cet article :