CNOPS : 57 millions de dossiers de maladie traités entre 2005 et 2018

La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a indiqué avoir traité, en concertation avec les mutuelles, un total de 57 millions de dossiers de maladie de 2005 à 2018, soit une moyenne annuelle de plus de 5 millions de dossiers.

Lors de son 19-ème conseil d’administration tenu mercredi, la CNOPS a payé durant cette période 46 milliards de dirhams (MMDH), dont 21 milliards aux producteurs de soins dans le cadre du tiers payant, et 25 milliards en tant que remboursements directs aux assurés, indique un communiqué de l’organisme. La Caisse a mobilisé 2.3 MMDH au profit de plus de 170.000 personnes porteuses d’affections de longue durée, dont 660 millions affectés au traitement des cancers, 507 millions à la dialyse et 570 millions au traitement du diabète et de l’hypertension artérielle aigüe.

Au cours de cette session, le conseil d’administration a décidé l’arrêté des états de synthèses des années 2016 et 2017 au titre de l’AMO, marqués par la certification sans réserves des auditeurs externes. Il a également pris acte des budgets de 2017 et 2018 et les a arrêtés, en plus de celui de 2019 qui retient des projets et programmes inscrits à la dernière année du Plan d’action stratégique intégré 2015-2019. Il a été également décidé de regrouper les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’AMO-secteur public et celle des étudiants pour en optimiser l’exécution, poursuit le communiqué.

Le conseil a en outre approuvé les rapports financiers et d’activité de 2016 et 2017, marqués par la réorganisation du contrôle médical, le renforcement des programmes de lutte contre la fraude, la modernisation des relations avec les assurés et les producteurs de soins, ainsi que la digitalisation des prestations et la mise en ligne de 19 services électroniques.

Il a aussi décidé d’adopter des mesures de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de santé en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’ANAM, en vue de sauvegarder les équilibres budgétaires de l’AMO et la pérennité des prestations garanties.

LNT avec Map