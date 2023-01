La Compagnie Marocaine des Œuvres et Objets d’Art (CMOOA) annonce sa 77e vente aux enchères intitulée « Maroc, Terre d’Exception », qui sera organisée le samedi 21 janvier 2023 à 17h à l’hôtel des ventes CMOOA à Casablanca.

Cette vente aux enchères vient également célébrer vingt années d’activité de CMOOA au Maroc durant lesquelles la compagnie a pu favoriser aux côtés d’autres acteurs la création d’un marché de l’art marocain, et aidé à la reconnaissance internationale de nos illustres artistes pionniers, expliquent les organisateurs.

« Maroc, Terre d’exception » est une manifestation qui réunit des œuvres majeures de grands artistes marocains que la compagnie a pu promouvoir durant ces deux décennies.

« Nous avons acquis comme ferme et presque unique conviction durant ces vingt années que le Maroc est une terre « sans pareil » en matière de création artistique et qu’il nous reste encore beaucoup à travailler, à l’intérieur comme à l’extérieur de notre pays pour dévoiler sa singularité et défendre un certain « génie artistique marocain » », affirme CMOOA dans son communiqué.

À l’occasion de cette célébration, CMOO a réuni certain des grands chefs d’œuvres de l’art marocain issus des plus prestigieuses collections privées du royaume, qui furent majoritairement constituées après l’indépendance. Parmi les œuvres proposées à la vente, l’un des chefs d’œuvres absolu d’Ahmed Cherkaoui, mais plus généralement de l’art moderne universel « La Parole donnée ou hommage à Massignon ». À ses côtés, plusieurs rares œuvres de Jilali Gharbaoui (dont la plus ancienne connue à ce jour réalisée à Fès en 1950), Farid Belkahia, Mohammed Kacimi, Mohamed Melehi, Mohamed Chabaa, Ahmed Ben Driss El Yacoubi, Miloud Labied et de nombreux autres artistes qui ont brillé entre 1950 et 2010.

Partagez cet article :