Le CMI lance l’opération de paiement multicanal des taxes locales 2018

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI), a lancé l’opération de paiement multicanal des taxes locales 2018 en partenariat avec la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Le CMI est l’opérateur multicanal de cette opération pour l’ensemble des banques et des réseaux de proximité pour la 3ème année consécutive.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la politique de dématérialisation et de digitalisation du processus de paiement des taxes menée par l’État afin de permettre au public de s’acquitter de ce devoir citoyen en toute simplicité, selon un communiqué du Centre. Chaque année, ce sont plus de 4 millions d’avis que l’État collecte. Le CMI, en tant que leader de la digitalisation des services publics, couvre une importante partie de cette collecte et ambitionne de faire croître davantage le nombre d’avis collectés pour l’État à travers son service de paiement multicanal Fatourati.

Les canaux mis à la disposition du contribuable comprennent le paiement en ligne par carte bancaire via le site de la TGR (cartes locales et internationales), les guichets automatiques bancaires (GAB), les sites e-Banking, les applications de mobile Banking et les nouvelles applications Mobile Paiement, les agences bancaires ainsi que les points de service de proximité, permettant ainsi aux citoyens de procéder au paiement en espèce, par débit de compte ou par carte bancaire.

Outre le paiement en ligne, ce sont au total plus de 8500 points physiques d’encaissement qui sont mis à la disposition du contribuable pour l’acquittement de cette créance.

Les frais de service sont gratuits en cas d’utilisation des canaux digitaux, notamment via le paiement en ligne sur le site web www.tgr.gov.ma, les GAB, les sites eBanking, et les applications mobiles Banking et Mobile Paiement des Banques partenaires. Le service est payant au prix de 15 DH/TTC en cas de paiement via les agences bancaires et les points de proximité quel que soit le montant des taxes à payer.

Le paiement multicanal de ces créances publiques est opéré par le CMI à travers sa plateforme multicanal Fatourati, connectée aux canaux et réseaux de proximité de l’ensemble des banques partenaires de cette opération.

Il est à noter, qu’outre le paiement multicanal des taxes locales, la plateforme Fatourati est utilisée par la TGR pour l’encaissement de la taxe professionnelle, de l’amende transactionnelle et forfaitaire (ATF) et de la taxe douanière. Fatourati sert également la Direction Générale des Impôts pour l’encaissement multicanal de la vignette, la TVA/IR/IS et les droits d’enregistrements et plus de 800 entreprises et administrations marocaines dont les trois opérateurs Télécoms, les régies et sociétés de distribution d’eau et d’électricité et autres administrations publiques, conclut le communiqué.

LNT avec CdP