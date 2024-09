Cette grande aventure au volant de la marque nipponne Nissan a achevé son périple en arrivant dans la capitale égyptienne, Le Caire, après être partie de Rosslyn, Pretoria, en Afrique du Sud. Le convoi a débuté son parcours en Égypte dans la ville historique de Louxor, passant par Qena, Hurghada et El Gouna, avant d’atteindre le siège de Nissan en Égypte, situé à la ville du 6 Octobre.

À cette occasion, Jordi Vila, Président de Nissan Afrique, a déclaré : « Le convoi Daring Africa 2024 est bien plus qu’un simple voyage ; c’est une célébration du Nissan Navara, qui a démontré sa capacité à résister aux terrains difficiles d’Afrique après avoir parcouru plus de 8 000 kilomètres. »

Il a poursuivi en soulignant que le principal objectif de ce convoi était de démontrer les performances de ce véhicule exceptionnel, fabriqué avec fierté en Afrique, aux côtés du modèle Nissan X-Trail : « Nous avons également mis en avant l’héritage de Nissan en Afrique depuis plus de 60 ans, tout en offrant des services après-vente de qualité supérieure. »

Pour sa part, Sherif ElDessouky, Directeur Général de Nissan Afrique, a indiqué que le Navara, conçu et fabriqué spécifiquement pour l’Afrique, a prouvé qu’il répondait aux normes mondiales de qualité.

De son côté, Mohamed Abdelsamad, Directeur Général de Nissan Égypte, a affirmé que la dernière étape du convoi Daring Africa en Égypte a été une occasion idéale pour découvrir la robustesse du Navara, sa solidité ainsi que sa capacité à affronter des conditions difficiles.

Avant d’atteindre sa dernière étape en Égypte, le convoi Daring Africa 2024 a traversé plusieurs pays africains, notamment l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et le Kenya.

Parmi les activités interactives organisées durant le voyage, les participants ont visité les centres de services les plus récents de Nissan et ont découvert les paysages naturels ainsi que les sites historiques et culturels emblématiques de l’Égypte.

Ramy Mohareb, Directeur de la Communication et des Relations Publiques de Nissan Afrique, a souligné que l’équipe Nissan a fait preuve de courage et d’audace tout au long du convoi Daring Africa 2024 : « Ce voyage, auquel ont participé plus de 100 journalistes, a offert une expérience de conduite unique, allant de l’Afrique du Sud à l’Égypte, en passant par plusieurs pays africains. Cela nous a permis de créer de nouvelles amitiés et de renforcer des relations importantes avec nos partenaires à travers le continent. Grâce au Navara, nous avons prouvé que nous pouvions explorer le potentiel de l’Afrique tout en réalisant nos rêves et ambitions… Maintenant, nous savons que nous pouvons rêver et concrétiser nos ambitions. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives sur le potentiel infini de ce continent. »

H.Z.

Partagez cet article :