Cipla a annoncé le lancement d’Asthalin, un inhalateur à base de salbutamol sous forme d’aérosol, sur le marché pharmaceutique marocain via sa filiale, Cipla Maroc SA. Cela marque le début de la production de médicaments au Maroc au sein de cette unité de fabrication. Asthalin vise à soulager les symptômes de l’asthme et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et est le premier inhalateur fabriqué localement pour ces affections.

Nishant Saxena, PDG de Cipla pour l’Europe et les marchés émergents, a souligné que ce développement renforce la position de Cipla en tant que leader dans le domaine des maladies respiratoires. Il a souligné l’engagement continu de l’entreprise à fournir des traitements de qualité et abordables aux patients marocains, dans le cadre de la mission de l’entreprise axée sur les soins de santé.

Cipla Maroc SA est présente sur le marché marocain depuis plus de 21 ans, initialement en tant qu’acteur B2B. En 2015, l’entreprise a évolué vers des opérations directes sur le marché marocain, et en 2018, elle a inauguré une unité de fabrication dédiée aux aérosols, une première au Maroc.

En tant qu’acteur majeur au Maroc, Cipla a collaboré avec des professionnels de la santé et des institutions gouvernementales et non-gouvernementales pour mener diverses initiatives visant à sensibiliser et éduquer sur les affections respiratoires telles que l’asthme, la BPCO et la rhinite allergique, ainsi que pour promouvoir l’utilisation correcte des dispositifs d’inhalation de laboratoire. Cipla maintient également une présence en ligne via son site Web « Breathefree » et ses canaux de médias sociaux.

LNT avec CdP

