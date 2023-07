Hakim Chagraoui, fondateur et Président Directeur Général de CINERJI, a présenté mardi 11 juillet, sa vision de la « nouvelle expérience cinéma ». CINERJI s’impose comme le premier réseau de complexes cinématographiques entièrement marocain, un projet qui ambitionne de créer, d’ici trois ans, un vaste réseau de 25 complexes.

Ces derniers seront progressivement déployés à travers le Royaume, contribuant ainsi au développement et à la décentralisation du parc cinématographique marocain, avec des ouvertures prévues dans des villes telles, Tétouan, Assilah, Kénitra, Salé, Settat, Béni Mellal, Taroudant, Guelmim, Laayoune, Dakhla, Essaouira, Nador, Ifrane et El Jadida.

Avec pour ambition d’ouvrir une nouvelle ère du cinéma au Maroc et de répondre à la demande du public marocain en quête de nouvelles expériences, CINERJI veut réinventer le cinéma nouvelle génération. Les salles seront équipées de technologies immersives et s’accompagneront d’un concept multi-activités de divertissement incluant cinéma, gaming, spectacles, concerts et food-court…

Ce concept permet à CINERJI de se démarquer de la concurrence en créant des univers attractifs pour toutes les cibles (hommes, femmes, cinéphiles, jeunes ou familles), en diversifiant les services et les loisirs proposés, explique M. Chagraou.

Et de préciser que la première étape de ce projet ambitieux consiste en la reprise du complexe Imax au Morocco Mall de Casablanca. À partir de janvier 2024, les cinéphiles pourront profiter d’une expérience cinématographique inédite reposant sur des technologies audiovisuelles de pointe, notamment le son Dolby et les projecteurs Christie, qui seront déployés dans toutes les futures salles de cinéma de l’enseigne CINERJI.

En collaboration avec le cabinet Pierre Chican Architecture de l’agence OMA Cinema, le complexe a été réaménagé pour offrir quatre salles, permettant ainsi un plus grand choix de séances et de programmation. La plus grande salle sera également conçue pour accueillir des spectacles, donnant un aperçu des futurs complexes de l’enseigne CINERJI.

Plusieurs ouvertures sont également prévues pour le premier semestre 2024 en périphérie de Casablanca, à Dar Bouazza et Bouskoura, qui accueilleront des complexes CINERJI, que ce soit en propriété exclusive ou en partenariat avec des centres commerciaux de proximité.

Au total, ce réseau de complexes offrira 150 salles et une capacité totale de 30 000 places d’ici 2026.

A.L

