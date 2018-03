PARTAGER CIH Bank dévoile sa nouvelle offre dédiée aux femmes

CIH BANK lance une offre dédiée aux femmes à l’occasion de la journée mondiale de la femme. Cette offre qui est une première au Maroc, selon le groupe, est destinée à toutes les femmes quelle que soit leur activité, cliente ou non cliente de CIH BANK. La particularité de cette offre, axée sur les nouvelles technologies et la banque en ligne, est que l’essentiel des services bancaires sont gratuits.

CIH BANK, à travers cette offre, propose ainsi les services suivants : un compte chèques gratuit, exonéré des frais de tenue de compte, et dématérialisé (relevés, avis…); une carte Sayidati de débit multiservices gratuite, qui permet retraits, paiements et e-paiements au Maroc et à l’Etranger; un accès gratuit au compte 7j/7 et 24h/24, grâce au service de banque à distance via Internet et le mobile; une assurance « Sayidati Assistance » offerte, permettant l’accès à un ensemble de garanties d’assistance en cas de panne de batterie, de crevaison…

En plus de ces services, CIH BANK offre aux clientes professionnelles des remises de chèques illimitées gratuites, et des crédits pour le financement des besoins de la création et du développement de leur entreprise.

Avec cette offre, explique un communiqué du groupe, CIH BANK étoffe son portefeuille de produits et services destinés à l’ensemble des marchés, confirmant ainsi son positionnement de banque innovante.

LNT