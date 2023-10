Le choc du décès soudain de Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom à succès « Friends », s’est propagé d’Hollywood à New York en passant par le Canada, où a grandi la star qui souffrait de problèmes d’addiction.

L’acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient samedi par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles, la chaîne américaine NBC sur laquelle était diffusé « Friends », confirmant son décès.

« Nous avons le coeur brisé par la perte tragique de notre fils aimé et notre frère », a déclaré dimanche la famille de Matthew Perry au site spécialisé People.

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur à l’humour caustique et maladroit, dans l’ultrapopulaire série « Friends », diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes.

Si les cinq membres de la bande d’amis fictionnelle – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer – n’avaient pas réagi dimanche sur les réseaux sociaux, de nombreuses célébrités ont rendu hommage à la star décédée.

« Nous sommes choqués et profondément attristés du décès de notre cher ami Matthew », ont réagi les créateurs de la série, Marta Kauffman, David Crane et Kevin Bright. « C’était un acteur brillant » et « toujours la personne la plus drôle dans la pièce ».

– « Forte influence » –

Véritable phénomène culturel, « Friends » a marqué une génération de téléspectateurs.

La série raconte les péripéties d’une bande de joyeux copains — Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler — à New York, émaillées de relations amoureuses dont entre Monica et Chandler et l’interminable saga entre Rachel et Ross.

Dans le West Village de Manhattan, au pied de l’immeuble du 90 Bedford Street où est censé se trouver l’appartement dans la série, bouquets de fleurs et lettres d’hommage à « Chandler » s’entassent dimanche autour d’un lampadaire. Des dizaines de fans s’arrêtent quelques minutes pour se recueillir, malgré la pluie.

Taylor Lanthier, étudiante en droit de Vancouver au Canada, de passage, a déposé une rose jaune.

« Je le voyais dans +Friends+ depuis que j’avais 7 ans. Et maintenant j’ai 26 ans. Il a eu une forte influence dans ma vie et il m’a toujours fait beaucoup rire », dit-elle.

Né dans le Massachusetts dans le nord-est des Etats-Unis en 1969, de parents canadien et américain, Matthew Perry a été élevé entre Montréal et Los Angeles.

Sa mère est une journaliste canadienne ayant travaillé comme attachée de presse pour l’ancien Premier ministre Pierre Trudeau.

« Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée », a déclaré l’actuel Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Je suis déchirée. J’ai le coeur brisé. Fais de beaux rêves Matty », a lancé de son côté l’actrice Selma Blair qui a rendu hommage à « son plus vieil ami » sur Instagram.

– Dépendance –

L’acteur luttait depuis des années contre une dépendance aux analgésiques et à l’alcool.

Dans ces mémoires, publiés l’année dernière, il avouait avoir été en centre de désintoxication au moins 15 fois, et avoir dépensé plus de neuf millions de dollars pour essayer de se tenir éloigner des drogues.

Lors d’une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l’auditoire en admettant avoir souffert d’une grave anxiété « tous les soirs » pendant le tournage de « Friends ».

Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel.

Au-delà de cette sitcom, Matthew Perry a joué dans des films tels que « Fools Rush In » et « The Whole Nine Yards ».

Jamais marié, il n’a pas non plus obtenu d’Emmys, les prestigieux prix de la télévision américaine, malgré cinq nominations.

