Avec toutes les exigences de la famille et du travail, de nombreuses femmes ne font pas de leur propre santé une priorité, alors qu’elles peuvent réserver des visites médicales annuelles pour leurs enfants ou leurs parents un an à l’avance.

En 2018, GCI Health a lancé le mouvement HealthiHer, en menant une enquête qui a conclu que près de 97% des femmes subissent un niveau de stress modéré à élevé, citant les responsabilités familiales et le stress au travail comme étant les deux principaux facteurs contributifs. Cependant plusieurs études affirment que les femmes tendent à ne pas prioriser leur santé.

Dans ce sens, Docteur Peg Miller, directrice du Women’s Medicine Collaborative à Providence, Rhode Island souligne que de nombreuses femmes se sentent tirées dans de multiples directions par les nombreux rôles et engagements qu’elles ont dans leur vie. Le rôle traditionnel d’épouse/mère fait de la prise en charge des autres une priorité. Même les femmes qui n’ont pas de partenaire domestique ou d’enfants jouent souvent le rôle de « soignantes » à un titre ou à un autre dans leur cercle familial et amical (par exemple, en s’occupant de parents âgés, d’un ami ou d’un voisin malade).

“Bien que de nombreux hommes soient d’excellents soignants, la société s’attend à ce que les hommes soient les pourvoyeurs et les femmes les soignantes. Les femmes se sentent souvent dépassées, et prendre soin de leur santé semble être une « tâche » de plus. Et si elles prennent le temps, elles se sentent souvent coupables après coup”, affirme Dr Peg Miller.

Dr Peg Miller estime qu’il faut simplifier les actions nécessaires pour donner la priorité à la santé et au bien-être, il faut également que les femmes se récompensent et se félicitent d’avoir fait de leur santé une priorité.

“Si les femmes sont capables de changer leur façon de penser, elles se rendront compte que lorsque nous donnons la priorité à notre santé, nous devenons beaucoup plus productifs et vraiment « présents » dans nos rôles. Lorsque vous vous sentez bien physiquement, mentalement et émotionnellement, vous êtes en mesure d’apporter davantage à tout ce que vous faites”, souligne la directrice du Women’s Medicine Collaborative.

Une enquête menée par le Center for Talent Innovation a révélé que si 94 % des femmes prennent elles-mêmes des décisions en matière de soins de santé, 62 % d’entre elles disent qu’elles manquent de temps pour savoir ce qu’elles doivent faire pour rester en bonne santé. L’étude a porté sur 9 218 répondants, dont 4 546 hommes et 4 672 femmes, originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Allemagne et du Brésil.

Dr Miller répond à cette problématique en donnant un certain nombre de conseils qui aident les femmes à bien prendre soin de leur santé: “Tout d’abord, trouvez des choses que vous aimez faire. Votre nouveau mode de vie sain doit être amusant ! Deuxièmement, établissez des habitudes ou des rituels de santé. En intégrant ces actions dans votre journée, il vous sera plus facile de les faire de manière constante. Essayez de prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, d’emporter une pomme comme collation au lieu d’aller au distributeur automatique ou de faire une promenade pendant votre pause déjeuner. Troisièmement, de petits pas dans le temps vous mèneront à votre destination. N’essayez pas d’en faire trop – ne vous surmenez pas. Ajoutez simplement une petite action santé à votre journée et célébrez votre nouvelle habitude.”

Finalement Dr Peg souligne l’importance des rendez-vous médicaux périodiques : “L’essentiel est de planifier nos rendez-vous de santé, de prévoir du temps pour marcher à l’heure du déjeuner ou aller à un cours de yoga, et de faire appel à des personnes qui nous soutiennent dans notre vie pour nous aider à rester sur la bonne voie”.

