BANK OF AFRICA s’inscrit pleinement dans la dynamique induite par la nouvelle Charte de l’Investissement, en faveur des activités de production créatrices d’emploi et génératrices de valeur, annonce un communiqué du groupe.

Aussi, fidèle à sa mission d’accompagnement des chantiers stratégiques de transformation économique du Royaume ainsi que des projets de développement des entreprises, BANK OF AFRICA démarre un cycle de rencontres avec les investisseurs et porteurs de projets à travers l’ensemble des régions du Royaume, poursuit le texte.

Et de conclure qu’à travers ces rencontres régionales, BANK OF AFRICA souhaite présenter aux opérateurs les nouveautés de la Charte de l’Investissement et échanger autour de la batterie d’incitations qu’elle apporte en faveur du développement de l’investissement privé.

LNT avec CDP

