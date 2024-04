La Bourse de Casablanca organise l’édition 2024 du Championnat de la Bourse du 29 avril courant au 24 mai prochain et annonce l’ouverture des inscriptions au profit des étudiants éligibles. Des prix seront décernés aux gagnants qui afficheront les meilleures performances.

Dans le cadre de sa stratégie de promotion de la culture boursière et d’encouragement de l’inclusion financière dans le milieu universitaire, la Bourse de Casablanca organise une nouvelle édition du Championnat de la Bourse. Une édition ouverte aux étudiants qui fréquentent les établissements d’enseignement supérieur publics et privés au Maroc mais également aux étudiants marocains inscrits dans des établissements à l’étranger.

Le Championnat de la Bourse est une compétition virtuelle qui consiste à constituer et à gérer un portefeuille fictif d’actions réellement cotées à la Bourse de Casablanca d’une valeur virtuelle d’un million de dirhams et ce, en se pliant aux conditions quasi-réelles du marché et aux règles de gestion très précises.

Pour cette édition et avec la nouvelle plateforme mise en place par la Bourse de Casablanca en partenariat avec TradingView : www.e-bourse.ma, le Championnat de la Bourse renforce l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans son fonctionnement. En effet, les participants auront la possibilité d’accéder aux analyses de l’évolution des cours, ainsi qu’à une large gamme d’indicateurs techniques et d’outils pour affiner leurs analyses et identifier les éventuelles opportunités d’investissement. Ceci leur permettra de mieux s’exercer au trading, bâtir des stratégies d’investissement boursier réfléchies, apprendre à construire leurs portefeuilles Actions…

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et le resteront durant toute la période du jeu sur le site dédié : www.e-bourse.ma.

LNT avec CdP

