Championnat d'Afrique de karaté, carton plein pour le Maroc

Le Maroc a remporté le titre du champion d’Afrique de karaté dans toutes les catégories avec un total de 37 médailles, au terme des épreuves du Championnat organisé du 7 au 9 février à la salle couverte Ziaten à Tanger. Le Maroc s’est adjugé le titre grâce aux 37 médailles décrochées (15 en or, 13 en argent et 9 en bronze), devançant l’Égypte avec 39 médailles (11 en or, 19 en argent et 9 en bronze) et l’Algérie, troisième avec un total de 20 médailles (9 en or, 4 en argent et 7 en bronze).

LNT avec MAP