C’est dans une ambiance bon enfant que s’est tenue à Casablanca la cérémonie de remise des prix de Challenge Startupper de l’Année 2024. Au terme de la sélection par un jury local et international, des 100 lauréats du Challenge Startupper de l’Année, dans les 32 pays participants, les gagnants locaux de cette édition organisée à l’occasion du centenaire de la Compagnie.

Les trois gagnants locaux du Challenge Startupper de l’Année au Maroc sont ainsi Abdelillah Hammada dans la catégorie « Innov’Up », pour la/le meilleur(e) entrepreneuse / entrepreneur avec Alguno qui est une startup innovante qui convertit les algues marines en engrais biostimulants, proposant une solution durable pour enrichir les sols et réduire la pollution des engrais chimiques ; H’nia Harras dans la catégorie « Cycle’Up » pour le meilleur projet concernant l’économie circulaire avec EcoBin Reward qui est une poubelle intelligente qui trie les déchets automatiquement avec l’IA et propose une application mobile incitative pour échanger des points, favorisant ainsi le recyclage ; Youssef Adbib dans la catégorie « Power’Up » pour le meilleur projet concernant les énergies durables et abordables avec ReBean qui recycle le marc de café en produits écologiques comme du charbon, des engrais, des solutions de nettoyage et des articles de beauté́, favorisant une économie circulaire et réduisant les déchets.

« Afin de les aider à développer leur projet, ces jeunes entrepreneurs recevront une dotation financière significative. Ils bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé de la part de la French Tech et d’une visibilité́ locale pour le faire connaitre », dit-on auprès de la compagnie, qui précise qu’au Maroc, plus de 1 000 inscriptions dont 243 dossiers complets ont été déposés et 13 finalistes ont pu présenter leur projet devant le jury local d’experts.

Pour rappel, après trois précédentes éditions, TotalEnergies a lancé cette nouvelle édition du Challenge Startupper de l’Année dans 32 pays africains. Une édition spéciale organisée dans le cadre du centenaire de la Compagnie qui permettra de récompenser 100 entrepreneurs, sur l’ensemble du continent, au travers de trois catégories de prix.

H.Z

La 4ème édition en chiffres…

32 pays participants

40 000 inscriptions sur la plateforme

14 000 dossiers de candidature complets

