La CGI commercialise la première tranche de son projet « Les Villas de la Colline »

La Compagnie Générale Immobilière (CGI) a lancé la commercialisation de la première tranche du programme « les Villas de la Colline » situées au sein du Resort Golfique « Green Town Casa Bouskoura ». Cette première tranche intègre des villas en bandes, jumelées et isolées, organisées à l’intérieur d’une enceinte clôturée et sécurisée.

Faisant partie intégrante du Resort Golfique «Green Town-Casa Bouskoura », le projet des «Villas de la Colline» se situe en face de l’UIC (l’Université Internationale de Casablanca) et s’étale sur une assiette foncière de 46.453m². L’accès à ce projet et sa connectivité au centre-ville de Casablanca sont assurés par les infrastructures nouvellement réalisées du côté de l’échangeur TADDART, l’échangeur de l’Autoroute Casa-Settat et la voie de Sidi Massoud.

Selon la CGI, avec un programme de 87 villas dont certaines disposent de piscines privatives, ce projet offre plusieurs typologies de villas répondant aux attentes de la population active casablancaise, à savoir :

– Des villas isolées d’une superficie construite d’environ 375 m2 sur un terrain de 500 à 775 m2

– Des villas jumelées d’une superficie construite d’environ 290 m2 sur un terrain de 300 à 475 m2

– Des villas en bandes d’une superficie construite d’environ 260 m2 sur un terrain de 190 à 200 m2

L’organisation de la résidence est pensée de sorte à créer un cadre de vie agréable pour ses usagers, tout en leur permettant de bénéficier des équipements et infrastructures proposés par le Resort golfique Green Town Casa Bouskoura, déclare-t-on auprès de CGI.

Mettant l’accent sur le mariage de la fonctionnalité et l’esthétisme, la CGI a voulu allier les avantages d’un environnement verdoyant, le confort d’un cadre contemporain et la qualité des espaces de vies.

Afin de marquer la commercialisation de cette première tranche, la CGI a procédé ce jeudi 04 juillet à la tenue d’une cérémonie de lancement festive et animée, au restaurant « Casa José » du Club House du projet « Green Town Casa Bouskoura ». De nombreux invités, partenaires institutionnels de la CGI et acteurs de son écosystème professionnel étaient présents à cette occasion.

Ce projet intervient dans le cadre de son plan de relance « Cap Excellence ».

LNT avec CdP