CGEM/Santé : Large action de dépistage dans le secteur privé marocain

Selon un communiqué conjoint du ministère de la Santé et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Roi Mohammed VI « a appelé le patronat marocain à déployer une action de dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid 19 ».

Cette opération permettra aux chefs d’entreprises de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation du virus en appliquant des tests de dépistage à leurs employés et ce à l’instar de l’opération de dépistage massif menée depuis le 16 mai dans les établissements bancaires en partenariat entre le ministère de la santé et le GPBM et qui a donné d’excellents résultats par la découverte de seulement 2 cas infectés sur plus de 8.100 tests effectués à ce jour, précise le texte.

Dans ce cadre, le ministère de la santé met à disposition de la CGEM ses moyens matériels et humains afin de lancer une campagne nationale de dépistage de l’infection COVID-19, auprès des employés des entreprises du secteur privé, tenant compte de la promiscuité et des caractéristiques et contraintes sanitaires inhérents aux lieux de travail.

Ainsi , cette action contribuera à une reprise d’activité sécurisée, qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.

LNT avec CdP