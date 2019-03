PARTAGER La CGEM prend part à Kigali à l’Africa CEO Forum

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), représentée par son président Salaheddine Mezouar et le président de sa Commission en charge de la Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud Laaziz El Kadiri, prend part à la 7ème édition de l’Africa CEO Forum qui se tient les 25 et 26 mars à Kigali, au Rwanda.

Lors de ce conclave africain, le président de la CGEM a participé une table ronde sur « Champions africains : quelles propositions pour booster l’intégration économique » aux côtés des dirigeants des plus grandes entreprises africaines en vue de proposer des mesures simples pour accélérer l’intégration africaine.

Intervenant à cette occasion, M. Mezouar a appelé les leaders du secteur privé africain à aller vers davantage de co-construction et de regroupements, et à élaborer des espaces de travail communs au service d’une ambition collective qu’est le développement durable et inclusif du continent africain.

En outre, MM. Mezouar et El Kadiri ont participé à la session « Invest in Morocco » au cours de laquelle ils ont mis en avant le potentiel d’investissement du Royaume ainsi que les développements et projections de son secteur privé.

Le Président de la CGEM a également rappelé la grande expertise du secteur privé marocain et son rôle moteur dans la dynamique d’investissement et d’intégration économique.

De son côté, M. El Kadiri a appelé les investisseurs potentiels à tirer profit de la qualité des infrastructures du Maroc.

En marge du Africa CEO Forum, M. Mezouar a tenu des séances de travail avec plusieurs dirigeants de Confédérations patronales, fonds d’investissements et opérateurs économiques parmi lesquels figurent plusieurs Champions africains.

LNT avec MAP