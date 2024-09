La Galerie d’Art MARSAM, premier éditeur d’estampes au Maroc, organise une cérémonie de clôture pour son atelier de gravure sur bois, dirigé par le maître graveur chinois Yuhan Wei. Cet événement se tiendra le vendredi 27 septembre 2024 à 18h.

L’atelier, qui s’est déroulé durant la semaine du 23 septembre, a été réalisé en collaboration avec la Bassma Art Gallery et le peintre graveur Khalid El Bekay, et a rassemblé des artistes peintres tels que Malika Aguenznay et Abdallah Hariri.

Cette initiative marque le début d’une saison d’ateliers et d’expositions qui se poursuivra jusqu’au 1er décembre 2024. Le public est chaleureusement invité à assister à cette cérémonie de clôture, un événement inédit dans le paysage artistique marocain.

