Centrale Danone a annoncé avoir obtenu la certification B Corp, une distinction octroyée par l’organisme indépendant B Lab. Cette certification atteste de la conformité de l’entreprise aux normes rigoureuses en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

L’audit réalisé par B Lab évalue l’entreprise selon cinq volets :

Gouvernance : Transparence et engagement envers une mission sociale bénéfique pour tous.

: Transparence et engagement envers une mission sociale bénéfique pour tous. Environnement : Mise en place de pratiques de gestion des ressources respectueuses de la planète.

: Mise en place de pratiques de gestion des ressources respectueuses de la planète. Collaborateurs : Création d’un environnement de travail épanouissant, favorisant le développement professionnel et le bien-être des employés.

: Création d’un environnement de travail épanouissant, favorisant le développement professionnel et le bien-être des employés. Communautés : Implication active dans des initiatives civiques pour renforcer le tissu social local.

: Implication active dans des initiatives civiques pour renforcer le tissu social local. Consommateurs : Pratiques durables et éthiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour établir une relation de confiance.

La certification couvre l’ensemble des activités de Centrale Danone, soulignant son engagement dans un projet à la fois économique et social, en adéquation avec la mission globale de Danone : « Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre », selon un communiqué du groupe.

Et d’ajouter que ce statut de B Corp consacre les efforts de l’entreprise pour aller au-delà de la simple rentabilité, en plaçant la responsabilité sociale et environnementale au centre de sa stratégie. Centrale Danone collabore avec ses partenaires, qu’il s’agisse d’épiciers, d’agriculteurs ou de collaborateurs, afin de promouvoir des pratiques durables et garantir l’accès à une alimentation saine et nutritive, poursuit le texte.

Hervé Orama Barrère, PDG de Centrale Danone, a salué cette reconnaissance : « Cette certification B Corp est une reconnaissance des efforts de nos équipes pour avoir un impact positif sur notre communauté et l’environnement de notre pays. Nous sommes fiers de contribuer à un avenir durable, en harmonie avec nos valeurs. »

Lucy Muigai, directrice exécutive de B Lab Africa, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Centrale Danone dans la communauté B Corp. Ce mouvement prouve que les entreprises peuvent être une force pour le bien commun. Centrale Danone apportera une contribution significative à cette communauté. »

LNT avec CdP

