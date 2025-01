Lors de sa réunion tenue le jeudi 9 janvier 2025 à Rabat, le Conseil de gouvernement a approuvé plusieurs projets de décrets, pris connaissance d’accords internationaux et discuté des résultats préliminaires de diverses politiques publiques.

Adoption de projets de décrets relatifs à l’éducation et aux hypothèques maritimes

Le Conseil a approuvé le projet de décret n° 2.24.833 concernant les concours d’agrégation pour l’éducation et la formation, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saad Berrada. Ce texte vise à harmoniser les règles relatives aux concours d’agrégation avec les récentes évolutions juridiques, notamment le décret n° 2.24.140 de 2024.

Un autre décret, n° 2.24.1124, modifiant les dispositions relatives à la conservation des hypothèques maritimes, a été adopté. Présenté par la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, ce texte attribue les fonctions de conservateur des hypothèques maritimes à l’autorité gouvernementale compétente ou à un représentant mandaté.

Accords de coopération avec l’Azerbaïdjan

Le Conseil a également pris connaissance de deux accords signés avec la République d’Azerbaïdjan dans les domaines de la logistique et de l’énergie. Ces accords visent à renforcer les échanges commerciaux bilatéraux et à établir des bases pour une coopération dans le domaine énergétique, incluant l’échange d’informations, le développement de services relatifs aux énergies renouvelables et la réalisation de recherches techniques.

Nominations à des fonctions supérieures

Conformément à l’article 92 de la Constitution, plusieurs nominations ont été approuvées. Parmi elles, M. Rahim Ettor a été nommé doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Ait Melloul, tandis que M. Jamal Hanafi a été désigné directeur de l’Agence Urbaine d’Al Hoceima, et M. Mohamed Jifer, directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Laâyoune Sakia El Hamra.

Soutenabilité budgétaire et finances publiques

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a présenté un bilan provisoire de l’exécution de la loi de Finances 2024. Le déficit budgétaire a été réduit à 4 % du PIB, contre 4,3 % en 2023, grâce à une augmentation des recettes ordinaires de 14,6 %. Les recettes fiscales ont particulièrement contribué à cette dynamique, augmentant de 13,6 %.

Dynamique touristique en 2024

Le ministre porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé que le Maroc est redevenu la première destination touristique en Afrique. En 2024, le pays a enregistré 17,4 millions d’arrivées touristiques, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023, atteignant ainsi deux ans en avance l’objectif fixé pour 2026.

