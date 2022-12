Live Foot Zone, plateforme événementielle organisée par Live Studio, à Casablanca, à l’occasion de la Coupe du monde de football (du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar), a tenu toutes ses promesses. Les chiffres d’audience parlent d’eux-mêmes : Des dizaines de milliers de personnes ont suivi, en direct les 64 matchs du Mondial, au niveau de deux villages d’animation aménagés à Anfa Park et au Morocco Mall, tout en profitant de différentes prestations : restauration, animations, activations, showcase, espace gaming…

Tous les matchs du Maroc sold out !

Comme prévisible, le pic d’audience a été enregistré, lors des matchs disputés par la sélection marocaine, soit entre 1.300 et 1.800 personnes par village et par match. Un sacre record !

À l’image du caractère inédit de cette Coupe du monde 2022, Live Foot Zone a vécu au rythme de grands moments d’émotion. Le public a célébré le parcours exceptionnel de la sélection marocaine de la plus belle des manières. En atteingant le dernier carré d’or, les Lions d’Atlas ont hissé haut et fort le Maroc dans cette compétition mondiale prestigieuse. Pour le plus grand bonheur des Marocains. Tout au long de ce Mondial, les villages d’animation Live Foot Zone ont connu des scènes de liesses honorant la prestation historique, à plus d’un titre, de la sélection nationale du Maroc.

«Nous sommes heureux d’avoir contribué au bonheur du public fan de football qui s’est déplacé en masse dans nos villages d’animation. Initiative 100% privée, le succès de Live Foot Zone témoigne de la forte demande, en termes de plateforme événementielle de divertissement. Nous avons réussi notre premier test grandeur nature, compte tenu aussi bien du fort engouement du public que du soutien des partenaires. Live Studio consolidera les acquis de cette expérience inédite pour concevoir à l’avenir de nouveaux formats à la hauteur des attentes du public », a déclaré Nour El Mlih, directrice exécutive chez Live Studio.

À propos de Live Studio

Lancée en 2019, Live Studio est une agence de création et production de contenus premium.

Animée par des créateurs, concepteurs, auteurs, réalisateurs et producteurs, la plateforme accompagne les marques dans leur storytelling à travers le conseil, l’élaboration et la création de contenus sur mesure. Rassembler, animer et engager des communautés autour de contenus, tel est l’ADN de Live Studio.

L’agence, qui a à son actif plusieurs références, est l’éditeur de «Kleat.ma», première plateforme digitale marocaine 100% food & divertissement.

Cdp

Partagez cet article :