Le programme 212Founders à travers CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a participé à la première levée de fonds SEED pour la startup ShareID au côté du fonds NewFund et quelques business angels, pour un montant total de 20 millions de dirhams. La participation de CDG Invest à la levée de fonds est de 8,7 millions de dirhams.

Cette levée permettra à la startup ShareID, spécialisée dans l’authentification rapide avec l’identité officielle de poursuivre le déploiement de sa solution aux US et développer son pôle de compétence AI au Maroc.

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, le programme 212Founders a concrétisé à date 13 financements en Seed et Series A depuis 2019 pour un montant total de 70 millions de Dirhams.

ShareID, la startup qui permet l’authentification avec l’identité officielle en moins d’une minute.

ShareID révolutionne le marché de la cybersécurité avec une solution disruptive d’authentification forte par l’identité officielle. Elle garantit aux entreprises l’identité fiable de leurs clients et utilisateurs en temps réel. Grâce à cette technologie brevetée, l’authentification est assurée sans qu’aucune donnée personnelle ne soit stockée.

A la différence des autres solutions présentes sur le marché, ShareID permet aux entreprises de fournir une solution à la fois conforme aux normes européennes (eIDAS), sécurisée et très fluide pour l’utilisateur final : à travers la capture d’une vidéo de quelques secondes de la pièce d’identité et du visage de l’utilisateur, ShareID authentifie l’ensemble de manière formelle et fiable. Une identité digitale réutilisable est émise. Lors des futures interactions, cette identité digitale permettra à l’utilisateur de prouver son identité et/ou de partager ses données personnelles moyennant un simple sourire.

“Nous offrons aux entreprises, à leurs clients et utilisateurs finaux une solution d’authentification fiable et sécurisée. Nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux investisseurs et d’accélérer notre croissance, notamment sur le marché américain », ont déclaré Sara Sebti, CEO de la société, et Bernard Mourad, Chairman.

Une première levée de fonds, qui permettra à l’équipe ShareID de poursuivre son déploiement aux US et développer son pôle d’expertise AI au Maroc.

ShareID intègre la première cohorte de startups 212Founders incubées à Station F à Paris. Pendant la période d’incubation de 6 mois, la startup ShareID, avec l’appui des équipes

212 Founders, ont travaillé pour consolider la vision stratégique de la startup, définir la feuille de route opérationnelle et le pilotage opérationnel de l’activité.

A l’issue de cette période d’incubation, 212Founders participe à un premier investissement Seed au côté du fonds de renom Newfund et de quelques business angels.

La startup a réussi à rassembler dans ce tour de table des acteurs stratégiques pour lui permettre d’étendre son activité sur le marché américain et établir son pôle d’expertise intelligence artificielle au Maroc.

“Nous sommes fiers de compter ShareID parmi les premières startups du programme 212Founders accompagnées et financées en France à Station F” déclare Youssef Mamou, Directeur du programme 212Founders, “Nous avons été impressionnés par la qualité et la complémentarité des co-fondatrices Sawsen et Sara ainsi que la robustesse et fiabilité de la solution technologique dans un marché où la fraude de l’identité est en perpétuelle hausse”.

LNT avec Cdp

