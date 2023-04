CDG Invest, à travers son programme 212Founders, annonce le lancement du Fintech Center, l’offre studio dédiée aux Fintech opérant dans les secteurs de la finance et des assurances au Maroc.

Dans la continuité des efforts engagés en concertation avec Bank Al-Maghrib pour promouvoir l’innovation financière au Maroc, CDG Invest – la branche investissement du Groupe CDG, lance le « Fintech Center », l’offre Studio de son programme d’incubation et de financement 212Founders, dédiée aux entrepreneurs et startups marocains opérant dans les services financiers, indique CDG Invest dans un communiqué.

Le Fintech Center a pour triple ambition de dynamiser l’écosystème Fintech au Maroc en jouant un rôle complémentaire de facilitateur (dossiers réglementaires, partenaires des services financiers), faire émerger des champions nationaux et soutenir leur internationalisation dans des marchés similaires, précise la même source.

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement étalé sur 18 mois, de l’idéation au lancement du produit financé par un investissement pre-seed allant de 2 millions de dirhams à 7 millions de dirhams.

Ce programme s’adresse à des profils avec une expérience ou une formation technologique (Tech), dans les services financiers (FS) ou en conseil, entreprenariat (Catalyst), portant un projet ou une idée de projet innovant, scalable et à haute valeur technologique dans les domaines de la finance et assurance (Fintech, RegTech, InsurTech, Crowdfunding, Embedded Finance…) en pré-MVP ou MVP (Minimum Viable Product) et s’adressant prioritairement au marché marocain.

Les porteurs de projets liés aux secteurs bancaire et/ou de paiement pourront tirer parti du partenariat privilégié noué avec CIH Bank et LANA CASH (Etablissement de paiement et filiale de CIH Bank) leur permettant de bénéficier d’un accompagnement ambitieux se déclinant sur trois volets. Il s’agit du volet stratégique couvrant l’étude et le conseil sur le modèle d’affaires, le volet fonctionnel permettant d’approfondir le modèle opérationnel et règlementaire avec notamment, l’opportunité pour les Fintechs de s’adosser aux agréments du CIH Bank et/ou LANA CASH pour une mise en conformité règlementaire de leurs opérations et enfin, le volet technique avec la mise à disposition d’un environnement de tests isolé, imitant l’environnement de production des services bancaires que les Fintechs pourront utiliser pour développer leurs services digitaux.

LNT avec CdP

Partagez cet article :