CDG Capital : Un cycle de webinars sur les marchés des capitaux face à la pandémie

CDG Capital, la banque de financement et d’investissement du Groupe CDG, annonce le lancement d’un cycle de webinars sur le thème stratégique des marchés de capitaux face aux enjeux du COVID-19.

Ces séminaires en ligne verront l’intervention d’experts reconnus autour de sujets d’actualité à l’heure où l’économie marocaine évolue dans une conjoncture inédite, avec de fortes implications sur les équilibres macro-économiques et les politiques publiques.

Organisé le jeudi 14 mai à 14H en live streaming sur le site web de CDG Capital, un premier webinar abordera la politique monétaire et la réforme du régime de change face à l’épreuve du COVID-19.

Deux spécialistes, Omar Bakkou (Economiste, spécialiste de la politique de change et auteur du livre « pour mieux comprendre la flexibilité du dirham ») et Zhani Ahmed (Chef économiste à CDG Capital), seront conviés à cette occasion pour exposer leur vision, identifier les répercussions de la pandémie COVID-19 et proposer des pistes d’amélioration.

Plus d’information au lien suivant : https://www.cdgcapital.ma/fr/webinar-les-marches-de-capitaux-face-aux-enjeux-du-covid19

