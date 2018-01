PARTAGER CCG : Un nouveau portail dédié au financement de l’innovation

La CCG lance un nouveau site Web entièrement dédié au « Fonds Innov Invest » destiné au financement de l’innovation (www.ccg.ma/innovation). Ergonomique et développé en responsive design, le nouveau site de la CCG permet une navigation simple et intuitive, selon un communiqué de la Caisse.

Ce nouveau site web centralise ainsi toutes les offres et solutions de financement de la CCG en faveur des startups et de l’innovation, couvrant les trois volets principaux sur lesquels intervient le « Fonds Innov Invest », notamment le pré-amorçage, l’amorçage et le capital risque.

La nouvelle plateforme vise également à mettre en avant l’actualité de l’écosystème innovant et entrepreneurial national, particulièrement les évènements organisés par la CCG et ses partenaires.

Rappelons que la mise en place de ce nouveau site Web intervient quelques semaines après le lancement effectif du « Fonds Innov Invest » (FII) par M. Mohammed Boussaid, Ministre de l’Economie et des Finances. Ce fonds, mis en place par le Gouvernement marocain avec l’appui de la banque Mondiale, est doté d’une enveloppe de 500 MDH et vise à appuyer le financement des startups et des porteurs de projets innovants.

