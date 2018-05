PARTAGER CBI lance son incubateur de talents, le programme GENIUS

CBI, intégrateur de solutions informatiques, lance le Programme GENIUS, destiné à porter le développement de startups opérant dans le secteur des

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

CBI, acteur de référence du secteur des TIC avec ses 48 années d’existence, propose un programme aux jeunes entrepreneurs et aux étudiants, qui ont des idées innovantes et ont besoin d’une structure solide pour les aider à se développer.

L’objectif de CBI est de partager avec ces porteurs d’idées, son expérience et son savoir-faire, et de leur donner tous les moyens nécessaires – expertise technologique, commerciale, marketing, support financier et administratif, locaux adaptés…. – pour un développement rapide et raisonné.

« Fidèle à sa recherche perpétuelle d’innovation, CBI s’ouvre aux porteurs d’idées prometteuses liées aux TIC. Avec l’ère de la transformation digitale que nous connaissons aujourd’hui, nous savons à quel point celles-ci peuvent influencer et faire évoluer positivement des secteurs d’activité, comme la santé, l’éducation, les transports ou encore l’environnement. » a déclaré Kenza Benjelloun, Directrice Support de CBI et Responsable du développement du Programme GENIUS.

Le Programme GENIUS s’adresse aussi bien aux startups en démarrage (quelques mois), que celles en croissance (quelques années), mais aussi, aux projets individuels non exprimés ou non développés, le cas de jeunes étudiants par exemple.

Une structure d’accueil a été mise en place avec une réponse adaptée aux besoins en formations, aux problématiques financières, à la connaissance du marché et aux besoins logistiques.

« CBI, à travers son Programme GENIUS, souhaite s’associer au développement d’une jeunesse africaine entrepreneuse, qui peut croire en sa capacité à matérialiser de grandes idées. » a déclaré Fouad Jellal, Directeur Général de CBI.

L’appel à candidature pour intégrer le Programme GENIUS est maintenant lancé, ce, jusqu’au 1er juin, puis commencera la phase de sélection des projets les plus prometteurs, 3 à 4 au total.

Pour les projets retenus, l’aventure commencera dès cet été. Ces entités seront installées dans le building de CBI, situé à Casablanca, Sidi Maârouf et disposeront d’un espace totalement dédié pour matérialiser leurs idées.

Pour télécharger la présentation du programme et le dossier de candidature, rendez-vous sur www.cbi.ma/programme-genius

LNT avec CdP