Cathedis, startup marocaine spécialisée dans la livraison et la e-logistique, annonce avoir bouclé un nouveau cycle de financement : Une levée de fonds pré-série A d’un montant de 5 millions de DH auprès d’Afrimobility, fonds de Venture Capital d’AKWA Group, et un bridge de 2,5 millions de DH accordé par CDG Invest, soit un montant total de 7,5 millions de DH.

Pour rappel, en 2020, Cathedis a réalisé sa première levée de 3 millions de DH dans le cadre du programme 212 Founders de CDG Invest.

« La confiance renouvelée de notre investisseur et partenaire historique CDG Invest et l’entrée du fonds prestigieux Afrimobility permettront à Cathedis de consolider ses performances, développer sa plateforme d’innovation et accélérer sa croissance. Quatre ans après son lancement, notre startup figure parmi les opérateurs de référence de la livraison et la e-logistique au Maroc avec le déploiement de solutions technologique et industrielle conçues et déployées à 100% en interne. Face à une demande de plus en plus forte et exigeante du marché, Cathedis se donne les moyens de ses ambitions », a déclaré Imad El Mansour Zekri, fondateur et CEO de Cathedis.

« Les bonnes performances, l’innovation made in Morocco, le fort potentiel et la stratégie de développement ambitieuse sont autant d’atouts qui ont convaincu Afrimobility d’investir dans Cathedis et de l’accompagner dans son plan de croissance. Notre investissement dans cette startup s’inscrit dans le cadre de notre vision et politique d’accompagnement des projets innovants et disurptifs capables de relever les grands défis de la mobilité de demain », a souligné Moulay Hafid Amrani, DG de Afrimobility.

En décrochant sa seconde levée de fonds, c’est un nouveau tournant décisif que Cathedis aborde avec enthousiasme et détermination. Pour la période 2020-2022, la startup a réalisé une croissance de plus de 300%. Aujourd’hui, plus de 700 clients actifs font confiance à la plateforme.

Au niveau opérationnel, Cathedis dispose d’une plateforme 100% digitale. Plus qu’une plateforme, c’est un support de transformation profonde de la gestion des livraisons. Tout est traçable. La solution offre un haut niveau d’agilité permettant de gérer chaque opération, depuis la création de la livraison jusqu’au retour de fond, même quotidien, en passant par la gestion des réclamations, et ce avec un suivi en temps réel, voire quasi-instantané. L’objectif étant d’offrir la meilleure expérience utilisateur. Le centre de tri automatisé conçu et déployé par les équipes internes a une capacité de tri automatique qui s’élève à 4.000 colis par heure. La startup mise sur la R&D made in Morocco pour atteindre des scores plus performants. Un flux de 3 millions de colis traités pas an, tel est l’objectif fixé à l’horizon 2024.

Dans le cadre de son plan de développement, Cathedis accorde un intérêt hautement stratégique aux petits ecommerçants. Représentant l’essentiel du marché du commerce électronique, ces opérateurs ont besoin d’un accompagnement de proximité et d’une montée en compétences. Forte de ce constat, la startup a lancé, fin 2022, Cathedis Academy. Au menu, des séances de formation animées par des experts dans plusieurs domaines clés, tels que le droit des affaires, la gestion de projet, le marketing digital, le ecommerce et le développement commercial. Deux promotions d’une vingtaine de ecommerçants ont déjà bénéficié d’ateliers d’encadrement. Pour 2023, le programme de Cathedis Academy s’annonce riche.

